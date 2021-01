Armand Marchant manque la deuxième manche du slalom de Chamonix

Le Belge a perdu plus d’une seconde sur la partie supérieure d’une piste qui s’est rapidement dégradée.

Seizième du slalom de Schladming mardi soir en Autriche, Armand Marchant n’est pas parvenu à se qualifier pour la seconde manche du slalom de Chamonix, samedi matin en France. Le Belge, victime d’une piste qui s’est très rapidement dégradée, a signé le 43e temps de la première manche de cette épreuve de Coupe du monde de ski alpin.

Parti avec le dossard N.33, le skieur de Thimister, 23 ans, n’a pas connu sa meilleure course. Le Belge a perdu plus d’une seconde sur la partie supérieure d’une piste qui s’est rapidement dégradée en raison de conditions très douces et de la pluie qui s’est abattue sur la station française. Dans un temps de 53.63, il a échoué à 2.93 de l’Autrichien Marco Schwarz.

Second Belge au départ, Tom Verbeke a pris la 57e place de cette première manche avec le dossard N.66 sur le dos, à 5.83 de la tête.