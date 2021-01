Problèmes de téléphonie fixe

Jusqu’à ce mardi 2 février, le réseau Proximus rencontre des problèmes avec ses téléphones fixes dans la région de Virton.

Certaines lignes de téléphonie fixe du réseau Proximus rencontrent un dérangement de longue durée dans la commune de Virton (6760) et le village de Chenois faisant partie de cette commune (6761). Proximus confirme qu’une «panne d’infrastructure» a lieu, en ce moment, sur les zones en question. Des travaux viennent de débuter et se poursuivront jusqu’au mardi 2 février à 16h30. Ce qui est assez pénalisant pour des personnes âgées, plusieurs d’entre elles ne possédant pas encore de téléphone portable et continuant à ne se servir que de leur téléphone fixe.

À noter que Proximus offre la possibilité aux abonnés concernés par la panne de dévier provisoirement leur ligne fixe vers une ligne mobile en téléphonant au 0800/33800.