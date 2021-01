Intempéries en Wallonie et crues des cours d’eau: le point par province

Plusieurs bassins sont actuellement en alerte de crue et de pré-crue. Vendredi, .e SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes en raison des niveaux élevés dans les cours d’eau de certaines provinces et du risque accru d’inondation.

Les dernières données (en date de ce samedi 30 janvier à 8h30) communiquée par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques indiquent que les tendances sont à la baisse.

1. Province de luxembourg

Depuis quelques jours, le niveau de l’Ourthe est fortement monté dans le nord de la province de Luxembourg. En cause, la fonte rapide de la neige ces derniers jours, ainsi que les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières heures. À tel point que vendredi, la situation était critique dans certaines communes.

2. Province de Namur

Les inondations touchent aussi la province de Namur. Plusieurs affluents de la Meuse, notamment, débordent.

3. Province de Hainaut

le ruisseau frontière, l’Elnon qui borde Rumes et Brunehaut, est sorti durant quelques heures de son lit.

4. Province de Liège

Outre l’Our, la Vesdre et ses affluents, l’Ourthe inférieure et l’Amblève et ses affluents se trouvaient toujours en phase d’alerte de crue ce vendredi soir.

«On est en pré-alerte, mais ça se stabilise en amont». Patrick Lecerf, le bourgmestre de Hamoir, se veut rassurant. Si le niveau de l’Ourthe a bien monté ces derniers jours, la situation ne paraît pas catastrophique.

