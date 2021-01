Plus de contrôles prévus pour lutter contre la fraude sociale

Le conseil des ministres a validé vendredi le nouveau plan d’action contre la fraude sociale, qui prévoit notamment une augmentation d’un millier – soit 11.000 – du nombre d’inspections cette année.

Ce plan, fruit d’une collaboration entre différents services d’inspection, relève de la compétence des ministres du Travail, des Affaires sociales, des Indépendants et PME. Il vise à donner un aperçu des actions prioritaires en 2021.

«Le nouveau plan d’action contre la fraude sociale fait la part belle à l’intensification de la lutte contre le dumping social, à la sécurité et au bien – être des travailleurs», ont expliqué les trois ministres, Pierre-Yves Dermagne (PS), Frank Vandenbroucke (sp.a) et David Clarinval (MR) dans un communiqué conjoint.

Selon eux, partenaires sociaux, services d’inspection sociale et gouvernement considèrent le phénomène du dumping social comme étant la première des priorités. La lutte contre le dumping social doit être multidisciplinaire, transversale et transfrontalière. Les services d’inspection continueront donc à se coordonner pour assurer une action efficace en la matière et prendre des sanctions pour les entreprises étrangères qui recourent au dumping social. 2.000 contrôles sont prévus pour lutter contre le dumping social.

David Clarinval se réjouit du plan d’action

«La fraude sociale et le dumping social minent la position de nos indépendants et PME. Je me réjouis de voir un plan d’action qui cible ces phénomènes de manière transversale avec un équilibre entre prévention, information et sanction», a souligné le ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval.

«Parallèlement à ces contrôles ciblés […], ce plan d’action tiendra compte de la situation pénible dans laquelle toutes et tous nous nous trouvons», a pour sa part indiqué le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. «Nous avons donc décidé logiquement et temporairement de cibler les contrôles sur le télétravail plutôt que sur des secteurs lourdement impactés comme l’Horeca», a-t-il ajouté.

Cette année, le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a également mis l’accent sur l’amélioration de la santé, la sécurité et le bien-être au travail. «Il faut davantage protéger les travailleurs contre le stress engendré par la violence verbale ou le harcèlement sexuel», a-t-il expliqué. «J’ai souhaité que des inspecteurs fédéraux, en collaboration avec des collègues des Régions et de la Communauté germanophone effectuent des contrôles centrés sur le bien-être au travail», a-t-il souligné.