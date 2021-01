Bpost reçoit 110 millions d’euros pour la prolongation d’un an de son contrat de gestion

Bpost recevra cette année une rémunération de 110,44 millions d’euros de la part du gouvernement dans le cadre de la prolongation d’un an de son contrat de gestion, a indiqué vendredi la vice-Première ministre et ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen).

Le sixième contrat de gestion courait initialement jusqu’à l’année dernière, mais il était déjà acquis qu’il serait prolongé. Le conseil des ministres a désormais approuvé le montant de la rémunération.

L’été dernier, bpost avait demandé une prolongation de deux ans à l’ancien ministre des Entreprises publiques mais les discussions ont été reportées en attendant le nouveau gouvernement. «Dans l’intervalle, il a été décidé de prolonger le sixième contrat de gestion d’un an seulement via une prolongation automatique. Un an est en réalité la durée minimale nécessaire pour permettre à l’État et à bpost de négocier un nouveau (septième) contrat de gestion», peut-on lire dans le communiqué.

Ces dernières années, bpost a reçu quelque 101 millions d’euros à chaque fois. Compte tenu des coûts encourus, bpost a reçu trop peu pour les tâches sociales décrites dans l’accord de gestion actuel, a expliqué le cabinet de la ministre.

Petra De Sutter a en outre précisé qu’elle entamait d’ores et déjà les consultations avec les différentes parties prenantes en vue de la signature, cette année, d’un nouveau contrat de gestion qui pourra entrer en vigueur à partir de janvier 2022. Parmi les points d’attention importants figurent notamment l’accessibilité, le rôle social du facteur et la contribution à la réduction de la fracture numérique.