PHOTOS | L’Elnon est sorti de son lit vendredi à Howardries

Comme à chaque fois qu’il pleut un peu fort, le ruisseau frontière, l’Elnon qui borde Rumes et Brunehaut, est sorti durant quelques heures de son lit.

Ce n’est pas nouveau et les habitants qui résident à proximité de la rivière-frontière y sont habitués, quand il pleut un peu trop et que les sols sont gorgés d’eau, l’Elnon s’invite dans la campagne environnante mais aussi, ce qui est plus gênant, parfois dans certaines habitations. La solution devrait venir des zones d’expansion qui seront réalisées en France et à La Glanerie. ÉdA

Le ruisseau prend sa source à Bachy, en territoire français et ne se fait réellement frontalier qu’à hauteur de l’ancienne douane du Bercu, à proximité de la chaussée de Douai, donc de Rumes et Mouchin. Il assure ensuite la ligne de séparation, si l’on ose écrire, avec La Glanerie jusqu’à hauteur de La Cloute et poursuit son cours pour se jeter dans le Décours à St-Amand-les-Eaux puis alimenter la Scarpe à Mortagne-du-Nord. Au total, L’Elnon s’écoule sur 18 km, dont 10 km «servent» de frontière. Quand l’Elnon s’invite dans la campagne environnante. ÉdA

Lorsque nous étions allés photographier le «phénomène» en 2018, des habitants nous avaient raconté que si l’Elnon déborde en cas de fortes pluies, c’est parce que les Français fermeraient des vannes sur leur territoire afin d’évider d’être inondés à leur tour. Les habitants d’Howardries sont habitués à ce type de paysage lorsqu’il pleut… ÉdA

«C’est tout à fait faux, nous a certifié le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Wacquier. Si la rivière déborde, c’est parce qu’elle forme des méandres entourant des espèces d’anses situées en contrebas dans lesquelles l’eau s’engouffre. C’est notamment vrai et spectaculaire dans le village de Howardries…» Ici, sur des ponts à fleur d’eau, o, n passe de Belgique en France (et inversement) sans s’en rendre compte… ÉdA

Une situation qui s’est inéluctablement reproduite ce vendredi matin à un point tel qu’une mini-cellule de crise a été mise en place au sein de l’administration brunehautoise dans le but de surveiller la situation de très près. «Nous gardons le contact avec les riverains pour pouvoir intervenir au plus vite en cas de besoin», a précisé le bourgmestre. Les pompiers sont intervenus pour veiller au grain. C’est l’une des 9 interventions de cette journée de vendredi qui s’ajoutent aux 8 de la nuit précédente. Vendredi soir, le niveau de l’eau était encore très élevé mais le centre du village était préservé… ÉdA

Vendredi après-midi, la situation semblait toutefois plus favorable mais de nouvelles pluies sont attendues pour ce samedi. La situation devrait trouver une solution dans les prochains mois – vraisemblablement encore en 2021 – avec la réalisation de quatre zones d’expansion, soit trois du côté français et une sur la Glanerie. Parce qu’il forme des méandres qui encerclent littéralement le village de Howardries, l’Elnon n’hésite pas à s’inviter dans la campagne environnante… ÉdA

En attendant, les Howardriciens et Howardriciennes peuvent toujours prier la sainte patronne de leur église, Marie-Madeleine, pour que le ciel ne leur tombe pas sur la tête, mais ce n’est pas gagné…

Il y a trois ans, nous avions réalisé un diaporama sur cette problématique. En définitive, les images sint toujours les mêmes, la preuve: