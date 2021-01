Mons battu mais qualifié en coupe d’Europe: «Mission accomplie»

Après avoir battu les Hongrois de Körmend, Mons n’est pas parvenu à décrocher un 2e succès dans la bulle de Den Bosch. Mais, même défaits après prolongation par les Grecs de Thessalonique, les Renards se sont qualifiés pour les 1/8 de finale de la plus modeste des coupes d’Europe. Leurs deux minces défaites (4 et 1 points) leur permettent en effet de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Face à Iraklis, les Montois ont un instant cru au succès lorsque Smith a chipé un ballon à 5 secondes du terme pour filer à l’anneau et permettre à Spencer, sur une seconde chance, d’inscrire 66-65 sur le marquoir à 2,8 sec du terme. Mais dans la foulée, le même Smith a commis une stupide faute. Hanlan ne convertissant qu’un lancer, les deux équipes se sont départagées lors de la prolongation (74-79).

«Cette faute fut d’autant plus stupide que lors du temps mort, notre coach avait bien dit de ne pas commettre de faute, puisque nous avions effectué les calculs au préalable et que nous savions qu’une défaite de moins de 6 points nous assurait dans les tous cas une qualification, analysait le manager Thierry Wilquin. Filer en prolongation, sans Lambot ni Durham comptés à cinq fautes, comportait donc un risque. Au final, tout est bien qui finit bien. Mission accomplie dans un groupe très relevé et sans Cage préservé. Notre équipe a vraiment tout donné.»

Pour tout dire, un succès montois aurait été vu comme un véritable hold-up du côté grec. Car après avoir mené à la pause, les Montois, dominés au rebond, avaient encaissé un 4-18 entre la 25e et la 30e. Distancés 50-61 à la 35e, les Hennuyers, n’avaient pas baissé les bras, conscients que l’average serait certainement déterminant. Au final, il l’a donc été. Et Mons poursuivra son aventure européenne le 23 mars lors d’un 1/8 de finale qui se jouera en une seule manche. Au cas où: le quart de finale est programmé deux jours plus tard.

Évolution du score: 11-11, 32-26, 45-52, 66-66, 75-79

MONS (12/15 aux lf, 21/44 à 2 pts, 7/18 à 3 pts, 34 rbds, 15 a., 16 f.): SMITH 12, Lambot 6, BARNES 14, Spencer 14, DURHAM 16, Mortant 3, Van Caeneghem 0, Penava 10.