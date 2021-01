Championnats du monde de cyclocross: Aerts et Vanthourenhout visent un podium

Derrière Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui devraient se disputer les deux premières places, les autres Belges espèrent pour leur part monter sur le podium de la course élites des Mondiaux de cyclocross dimanche à Ostende.

«Les deux premières places sont déjà prises. Mathieu et Wout lutteront pour la médaille d’or. Quant à moi, j’aimerais bien finir de nouveau sur le podium, mais il y a plus de prétendants aux médailles que les autres années «, déclare Toon Aerts, médaille de bronze des deux dernières éditions des championnats du monde.

«En principe, Tom Pidcock a les meilleures chances mais sa technique dans le sable est une grande inconnue», estime Toon Aerts. «Avec Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck et moi, la Belgique aura trois candidats à la médaille de bronze. Ma saison n’a pas été conforme à mes attentes mais j’ai le sentiment que cela va mieux ces dernières semaines. Mais je ne pourrai pas viser plus haut que la 3e place. Mathieu et Wout se sont améliorés et l’écart avec les autres coureurs s’est agrandi».

Vice-champion du monde derrière Wout van Aert en 2018, Michael Vanthourenhout est lui aussi cité comme candidat au bronze.

«Le parcours sera exigeant, taillé pour des hommes en super condition», avance Michael Vanthourenhout. «Le parcours n’est pas vraiment pour moi, je ne suis pas trop à l’aise sur le sable, mais je peux viser un podium. Une 3e place, pas plus. Mathieu et Wout seront devant, il ne faut pas se faire d’illusions.»