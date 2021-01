Aleksandar Boljevic (Standard) à Eupen, c’est officiel

Comme pressenti, Aleksandar Boljevic rejoint l’AS Eupen.

Le club eupenois vient d’officialiser l’information via un communiqué que voici:

«L’AS Eupen a signé pour le reste de la saison l’international monténégrin Aleksandar Boljevic. L’attaquant de 25 ans rejoint l’AS Eupen en provenance du Standard de Liège et sera prêté à l’AS Eupen jusqu’au 30 juin.

Aleksandar Boljevic peut jouer sur plusieurs postes offensives, sa position préférée étant celle de l’ailier droit. Le nouveau joueur de l’AS Eupen à disputé pour le Standard de Liège et Waasland-Beveren 101 rencontres de Pro League, totalisant 8 buts et 13 passes décisives.»

Jordi Condom, directeur sportif eupenois, s’est également exprimé au sujet de l’arrivée de Boljevic au Kehrweg: «Nous sommes très heureux d’avoir pu engager d’Aleksandar Boljevic. Avec l’expérience de plus de 100 matchs en Pro League et de 21 matchs internationaux pour le Monténégro, il peut nous aider à réaliser une bonne fin de saison. Avec sa technique et sa vitesse, Aleksandar va renforcer le potentiel offensif de notre équipe et nous rendre plus dangereux devant le but adverse».