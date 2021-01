Plan de relance post-coronavirus: logement, transport, formation, énergie et 2 parcs nationaux en Wallonie

Plan de relance européen post-coronavirus: le gouvernement wallon s’est accordé ce vendredi sur les projets qu’il poussera. Sur les 5,9 milliards d’euros que la Belgique a le droit de puiser, 1,48 milliard est réservé à la Wallonie.

Le gouvernement wallon s’est accordé ce vendredi sur les projets qu’il poussera dans le cadre du plan de relance européen post-coronavirus. La création de deux parcs nationaux et d’une école européenne de biotechnologie y côtoie des projets plus attendus de transport multimodal, numérisation, logement et énergie.

Sur les 5,9 milliards d’euros que la Belgique a le droit de puiser dans la «Facilité pour la reprise et la résilience» mise en place par l’UE pour la relance post-coronavirus, 1,48 milliard est réservé à la Wallonie.

24 dossiers wallons figurent désormais dans la liste restreinte, dont la création de 1.000 logements sociaux

Dans l’ébauche validée ce vendredi, le gouvernement PS-MR-Ecolo a retenu des projets pour un montant total de 1,975 milliard, soit un peu au-delà de la majoration des 30% convenue.

Les différentes entités du pays avaient en effet été invitées à déterminer parmi leurs projets d’investissement ceux à mettre en priorité, en vue d’aboutir à une sélection pour un montant total estimé à environ 130% de l’enveloppe disponible pour la Belgique.

Vingt-quatre dossiers wallons figurent désormais dans la liste restreinte. La création de 1.000 logements sociaux se taille la plus grosse part (240 millions), devant le déploiement d’une filière wallonne de l’hydrogène (160,2), l’une des priorités de l’UE pour accroître son autonomie énergétique. La rénovation énergétique des bâtiments publics des communes et de leurs infrastructures sportives table sur 145 millions, auxquels s’ajoutent 100 millions pour un fonds de rénovation énergétique des bâtiments privés et publics.

Évolution des transports

L’évolution des transports est aussi privilégiée: extension du tram liégeois vers Herstal et Seraing (105), rénovation et extension du métro de Charleroi (60), bus à haut niveau entre Mons et Boussu (30), ferroviaire pour le transport de marchandises depuis Liege Airport (60) et autres projets favorisant l’usage des transports en commun et du vélo.

Charleroi Métropole espère pouvoir compter sur 105 millions pour consolider la Cité des métiers et le campus universitaire avec un hub d’innovation et de formation numérique et technologique. Une école européenne de biotechnologie pourrait émerger, ainsi qu’un hub santé à Gosselies (30), à côté d’autres projets de formation à travers la région pour plus de 100 millions.

2 parcs nationaux en Wallonie

La transition numérique (lutte contre la fracture numérique, digitalisation des administrations, de la santé, etc) n’est pas oubliée. C’est l’une des deux priorités transversales de l’UE, tout comme la transition climatique. À cet égard, 105 millions sont prévus pour soutenir la régénération des forêts, renforcer le maillage d’aires protégées ou encore créer deux parcs nationaux en Wallonie afin de favoriser et canaliser l’écotourisme. La Belgique ne compte actuellement qu’un parc national, en Haute Campine (Flandre).

Le dialogue avec la Commission européenne devra déboucher sur la sélection définitive des projets. La finalisation est attendue pour fin avril.

+ Décryptage bientôt sur notre site et à lire dans L’Avenir de samedi, sur tablette, smartphone ou PC