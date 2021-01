Coronavirus: la prime de 985 euros aussi aux infirmiers indépendants et salariés des maisons médicales

Covid-19: la prime de 985 euros (bruts) a été étendue par le gouvernement à des catégories supplémentaires de personnel soignant.

Le gouvernement a étendu ce vendredi aux infirmiers indépendants effectuant des prestations à domicile ou en milieu hospitalier et aux travailleurs salariés des maisons médicales la prime de 985 euros bruts maximum déjà accordée à d’autres catégories de personnel soignant, ont annoncé les ministres des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, et des Indépendants et des PME, David Clarinval.

Cette prime unique avait déjà été octroyée au personnel hospitalier, puis dans un deuxième temps au personnel des services de soins infirmiers à domicile.

Le conseil des ministres a décidé vendredi de l’étendre aux infirmiers indépendants effectuant des prestations à domicile ou en milieu hospitalier et aux travailleurs salariés des maisons médicales, selon les deux ministres.

«Tous ces hommes et ces femmes dans le secteur des soins de santé méritent cette prime d’encouragement pour les efforts exceptionnels qu’ils fournissent. Qu’ils travaillent à l’hôpital, à domicile, ou en maison médicale, le travail a été particulièrement lourd ces derniers mois. Ils ont tout donné pour leurs patients et nous tenions vraiment à leur octroyer cette prime. Voilà qui est chose faite», a indiqué M. Vandenbroucke (sp.a) dans un communiqué.

Pour le ministre des Indépendants, David Clarinval (MR), «cette prime est surtout un geste symbolique, une manière de souligner notre reconnaissance envers les efforts incroyables des professionnels de la santé, y compris ceux qui travaillent sous statut d’indépendant. Nos remerciements ne seront jamais à la hauteur de leur engagement, mais prendre le temps de les formuler me tient à cœur».

Concrètement, le montant brut de la prime est de 985 euros pour toute personne qui a travaillé du 1erseptembre au 30 novembre 2020 à temps plein ou, pour ce qui concerne les indépendants, toute personne qui a au moins 739 jours de contact (nombre de patients x nombre de jours de contact avec ces patients) durant cette période. salariés.

Cette prime devrait être versée sur les comptes des infirmiers indépendants et des maisons médicales d’ici à la fin avril. Le gouvernement a débloqué un montant de près de 18 millions d’euros pour l’étendre à ces nouvelles catégories de soignants.