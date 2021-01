Freddy Arnould, le bourgmestre de Paliseul, réagit après la motion de méfiance de son partenaire de majorité : « Pour dialoguer, il faut être deux »

La majorité va changer à Paliseul. Freddy Arnould, l'actuel bourgmestre, va se retrouver dans la minorité. L'homme reste calme et mesuré.

Bourgmestre depuis 2012, Freddy Arnould a appris la nouvelle ce vendredi matin. «Est-ce que je suis surpris ou est-ce que je m’y attendais? Disons que le soir des élections, cela avait déjà été difficile, se souvient Freddy Arnould. Le groupe Action avait fortement hésité.»

En début de législature, les deux groupes avaient parfois été en désaccord sur certains sujets. Mais depuis quelques mois, en suivant la vie politique paliseulois de l’extérieur, le climat semblait plus serein.

«Je n’ai pas le ressenti de quelqu’un de l’extérieur, sourit Freddy Arnould. Et quand vous avez des conseils en visioconférence, c’est peut-être moins marqué. Un manque de dialogue est reproché? Pour dialoguer, il faut être deux. J’ai toujours dit que ma porte était ouverte. Tous les membres du Collège peuvent venir me trouver. J’ai toujours dit que je voulais bien aider sur les dossiers ou apporter des conseils. Mais sur deux ans, l’échevin Dauvin et le président de CPAS (NDLR: Marc Jacquemin) ont dû venir me trouver trois fois pour des discussions de cinq minutes. L’avis de ma liste? J’ai partagé l’information avec mon groupe, mais nous ne nous sommes pas encore réunis pour voir comment nous allons aborder les choses. Cela ne sert à rien de réagir sous le coup de l’émotion. Nous attendrons que tout soit officiel, le 10 février normalement. En attendant, je suis toujours bourgmestre et je vais continuer à faire mon travail.»