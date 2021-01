Coronavirus | Activités extrascolaires: les nouvelles mesures en vigueur du 1er février au 1er mars

Covid-19 | L’arrêté sera publié «dans la journée»: les nouvelles mesures sur les activités extrascolaires des enfants et des adolescents seront d’application du 1er février au 1er mars.

Les nouvelles mesures relatives aux activités extrascolaires des enfants et des adolescents seront d’application du 1er février au 1er mars, indique ce vendredi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, dans un communiqué.

L’arrêté ministériel conférant une base légale à ces nouvelles règles n’a toujours pas été publié au Moniteur. Il devrait l’être «dans le courant de la journée», précise la ministre.

Sans surprise, les activités dans un contexte organisé, sans nuitée, peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes composés chacun de dix personnes maximum, encadrants non compris. Les entraînements sportifs non professionnels peuvent également se dérouler en groupes de dix personnes maximum. Les groupes doivent toujours être les mêmes et ils ne peuvent pas être réunis.

Pour les enfants de moins de 13 ans, ces activités sont organisées à l’extérieur autant que possible. Dans le cas contraire, les espaces sont aérés.

Pour les adolescents âgés de 13 à 18 ans, ces activités sont obligatoirement organisées à l’extérieur.

Quant aux activités déjà planifiées pour les enfants de moins de 13 ans pour les vacances de carnaval, elles peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes composés chacun de 25 enfants maximum.

Il est enfin demandé de limiter le nombre de loisirs pratiqués en groupe à un seul hobby par enfant ou adolescent.