Intempéries: activation du numéro 1722 pour risque d’inondation

La Dendre et ses affluents, la Haute et la Basse Sambre, l’Eau d’Heure et ses affluents, l’Eau Blanche et ses affluents, l’Eau Noire et ses affluents, la Haute Meuse et ses affluents, la Basse Meuse, l’Ourthe (ici en photo) ainsi que la Chiers et ses affluents sont en phase de pré-alerte de crue. © Jacques Duchateau