Nouveaux noms belges aux Francofolies: Les Gauff’, Antoine Henaut et Geeko au programme

Comme ils l’avaient promis la semaine dernière, les organisateurs des Francofolies ont annoncé une nouvelle salve d’artistes belges qui se produiront du 22 au 25 juillet à Spa.

S’ajoutent au programme Antoine Henaut, Arty Leiso, Mélanie Isaac, Geeeko, Les Gauff’, Lisza, The Terminal, Va à la plage et Zappeur Palace.

Le jeudi après-midi à 15h30, c’est l’ancien lauréat 2019 des Franc’Off, Arty Leiso, qui se produira sur la scène 4. Artiste engagé, il mélange hip-hop, reggae, funk mais aussi électro, sur des textes en français.

Zappeur Palace et Maxime Legrand (auteur, compositeur, interprète et guitariste) rappelleront sur la scène Pierre Rapsat les plus belles heures de la scène pop-rock française à 16h45. Ils seront suivis dans la soirée de The Terminal sur la scène 4, véritable révélation électro pop/rock de 2020 à 18h15 puis plus tard dans la soirée par Geeko, à 19h45 sur la scène Sabam. Il s’agit d’une première pour ces artistes.

Le premier prix du Franc’Off 2019 sera sur scène le samedi en début de soirée: Mélanie Isaac se produira sur la scène 4 à 18h15 avec ses compositions intemporelles tournant autour de l’absence, du vide ou de la perte. Elle sera précédée à 13h30 sur la scène Proximus de Lisza, chanteuse aux accents latino qui a sorti son deuxième opus au mois d’août dernier, et des Bruxellois de Va à la plage, habitués des Francofolies, à 15h30 sur la scène 4.

Le dimanche, en plus de Vitaa & Slimane ou de Marc Lavoine, les festivaliers pourront applaudir Antoine Henaut, qui viendra défendre sur la scène 4 à 21h15 son troisième opus «Par Défaut», un album décrit comme très personnel. Les Gauff’, autres grands habitués de l’événement spadois, tenteront de clôturer le festival sur le coup de 23h avec la pointe d’humour qui est la leur sur la scène Sabam.