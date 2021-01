Surprise à Paliseul: le bourgmestre Arnould renversé, Action va changer de partenaire de majorité!

Coup de tonnerre à Paliseul ce vendredi! Suite à une motion de méfiance, la majorité va changer et le bourgmestre Freddy Arnould est renversé.

Mercredi lors du dernier conseil communal de Paliseul, rien ne laissait présager un tel changement, tout s’étant déroulé normalement. C’est dire si la nouvelle est aussi surprenante que grande de conséquences.

La majorité en place, constituée de la liste du bourgmestre (6 sièges) et du groupe Action (6 sièges), vole en éclat!

Le groupe Action a décidé de s’allier avec la liste Pour Vous (5 sièges), via une motion de méfiance constructive et collective. Motion qui sera à l’ordre du jour du prochain conseil communal prévu le 10 février et qui devra recevoir la majorité des voix pour être validée. Ce qui ne devrait évidemment pas poser de problème.

Conséquence, Philippe Léonard deviendra bourgmestre à la place de Freddy Arnould, qui était en place depuis 2012 et qui est donc renvoyé dans la minorité.

Au niveau du collège, Marjorie Marlet restera 1re échevine, Jean-Pol Hannard sera 2e échevin, Marie-Claide François 3e échevine et Stéphane Dauvin toujours 4e échevin. Le président du CPAS reste Marc Jacquemin.

