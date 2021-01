Une nuit calme sur le front des inondations, et pourtant…

En voyant les eaux monter dans certaines régions, on pouvait craindre le pire. Mais la nuit a été calme pour les pompiers de Wapi.

Jeudi, on a vu circuler sur les réseaux pas mal de photos montrant des champs et des routes inondées un peu partout en Wallonie Picarde. On pouvait craindre que les niveaux continuent à monter au cours de la nuit avec les conséquences que l’on imagine.

En définitive, les pompiers de la zone Wapi n’ont sorti leurs pompes «qu’à» 8 reprises entre 16 h et midi, pour des interventions liées à cette problématique. Cela, principalement dans les régions de Tournai, Leuze, Ath et Lessines.

Dans la Cité bonnetière, on a notamment pu voir se former un véritable lac derrière la gare. Une image qui nous rappelle que la ville – dont le nom latin Lutosa («la boueuse») évoque cette réalité – a été en grande partie bâtie sur d’anciens marais. Mais aussi, qu’elle est traversée par le rieu d’Herseaux, un petit affluent de la Dendre, ainsi que par ce dernier cours d’eau, notamment là où nos photos ont été prises. Comme quoi, diront certains, la nature finit toujours par reprendre ses droits même si elle y met le temps…

À Leuze toujours, les pompiers étaient toujours à pied d’œuvre jeudi matin. Sans leur intervention, les pompes funèbres Cobaux situées à côté du «lac» seraient sous eaux.

Bienvenue à Leuze-les-bains… On comprend mieux pourquoi la ville portait jadis le nom latin de Lutosa, ce qui signifie «la boueuse»… Eda P-L.Cuvelier

Cette situation, pas plus que les autres d’ailleurs, n’a effrayé nos pompiers qui considèrent que cette nuit, la situation était plutôt «calme» sur le front des inondations.

La vigilance reste toutefois de mise pour les prochaines heures. Si la situation est normale du côté de la Lys et de l’Escaut, une pré-alerte de crue était toujours d’actualité, ce vendredi midi, pour la Dendre et ses affluents. De plus, de nouvelles précipitations sont annoncées dans les heures qui viennent. Il n’est donc pas exclu que les eaux continuent à monter dans certains quartiers.