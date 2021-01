Anderlecht: Trebel toujours OK, Diaby douteux pour La Gantoise

Vincent Kompany a fait le point sur son noyau avant la réception de La Gantoise, dimanche (18h15).

Adrien Trebel, qui a fait son retour mardi à Mouscron, sera dans le groupe. «Il est sur la bonne voie. Il a tenu 45 minutes à Mouscron, ce qui est parfait pour lui par rapport à ses capacités physiques actuelles. Est-ce qu’il peut tenir 90 minutes? Probablement pas. Mais il doit être capable d’aller plus loin», a confié l’entraîneur des Mauves.

Ashimeru n’est toujours pas prêt à reprendre. Il y a toujours un doute sur Diaby (dos). «Il n’a rien de sérieux mais sa douleur au dos s’est transmise à sa jambe. C’est une question d’adaptation à l’intensité de nos entraînements. Je ne sais pas s’il sera disponible dimanche.»

Quant à ses choix sur les flancs défensifs, et notamment celui de mettre Murillo sur le banc, Kompany justifie la confiance qu’il apporte en Sardella. «C’est le meilleur pour casser les lignes. Et pas d’un peu. Notre force, c’est justement de casser des lignes et de se créer des situations en un contre un. À ce niveau-là, Sardella et Lawrence sont très agressifs en perte de balle. Si on ne le fait pas, on va se retrouver à faire des passes latérales, ce que personne ne veut, moi en premier. Mais ce n’est pas personnel: je demande à chaque défenseur de casser des lignes. Ça peut être Sardella, Murillo ou un autre, je reste objectif.»

À lire dans L’Avenir de ce samedi 30 janvier, sur tablette, smartphone ou PC