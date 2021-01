Sainte-Waudru: la Ville de Mons déposera-t-elle plainte?

Le Collège communal montois se dédouane de toute responsabilité dans les travaux de restauration à Sainte-Waudru, soulignant qu’il n’a pas à s’immiscer dans la gestion quotidienne d’un lieu de culte. Mais il pourrait porter plainte pour atteinte patrimoniale.

Non, la Ville de Mons n’est en rien responsable des malheureux travaux de restauration menés sur des œuvres de la collégiale Sainte-Waudru. Le collège communal a tenu à mettre les choses au clair suite à quelques insinuations interrogeant la responsabilité de la Ville dans cette controverse patrimoniale.

«Comme le prévoit la loi, la Ville de Mons n’intervient en aucune manière dans la gestion quotidienne d’un lieu de culte», souligne-t-elle. «La Ville de Mons n’est ni propriétaire de la Collégiale Sainte-Waudru, ni le commanditaire des travaux d’entretien et/ou d’aménagement réalisés ces derniers mois à l’intérieur de l’édifice et actuellement mis en cause.»

Le propriétaire et gestionnaire de l’édifice religieux, c’est la Fabrique d’église, «une institution dotée d’une personnalité juridique» qui pourrait se voir réclamer des comptes.

«Compte tenu de l’atteinte déplorable portée à l’image de Mons et à son caractère patrimonial et historique, le Collège communal se réserve le droit de déposer plainte contre les responsables de ces dommages graves. Ces actes ont déjà des répercussions inacceptables écornant l’image patrimoniale de Mons.»

Par ailleurs, le Collège communal réclame d’ores et déjà «un geste fort de la Fabrique d’Église de Sainte-Waudru.» Le Bourgmestre Nicolas Martin a convoqué une rencontre, «dans les plus brefs délais», avec le Président de la Fabrique d’Église Sainte-Waudru. Une autre réunion se tiendra, à l’initiative de la ministre du Patrimoine, à laquelle le Bourgmestre de Mons participera afin d’évaluer l’ampleur des dégâts et les suites à donner.