Le coca positif au test Covid-19: une blague d’un pharmacien repris par les complotistes

«Une blague entre potes» est devenue un phénomène viral, repartagée en masse sur Facebook. Même jusque dans les cercles complotistes.

La vidéo d’un pharmacien effectuant un test antigénique avec du Coca-Cola, celui-ci revenant «positif», a été repartagée plusieurs dizaines de milliers de fois depuis le 25 janvier.

«C’est un truc de dingue qui est en train de se passer: je vois un petit trait. Le test va être positif, c’est un truc de malade», explique le pharmacien dans cette vidéo, après avoir déposé quelques gouttes de soda sur le test.

«Incroyable, incroyable. (...) Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. C’est fou, c’est fou. Donc comment le comprendre? Je ne sais pas. Mais bon, au moins vous le savez, maintenant», poursuit-il, ébahi, devant le test marqué positif.

Facebook a depuis lors signalé la vidéo comme «manquant de contexte» et «pouvant induire des personnes en erreur». Le réseau social renvoie vers des vérifications et explications. Ce qui ne l’empêche pas d’être encore diffusée largement aujourd’hui.

-

En réalité, le test mal effectué ici n’a aucune valeur, comme l’explique un article de vérification de AFP Factuel.

«C’est simplement l’acidité du liquide [le Coca-Cola] qui dégrade le test, qui détruit ses composants, et c’est cette acidité qui va induire la réaction non spécifique que l’on voit. Vous pouvez mettre du jus de citron, du décapant, toute solution acide, ça fera la même chose, ça pète le test», explique Fabien Larue, directeur général d’AAZ, société qui a créé le test antigénique Covid-Viro que l’on voit ici.

«Le test doit impérativement être utilisé avec un réactif d’extraction [ce qui n’est pas le cas dans la vidéo], qui est fourni dans le kit et qui est indispensable. Il a un rôle crucial parce qu’il permet d’équilibrer le pH de la réaction, ce qui garantit la performance du test», poursuit Fabien Larue.

«On déconnait entre potes»

Le pharmacien lui-même a contacté AFP pour s’expliquer.

«On déconnait entre potes. J’ai fait la vidéo parce que plein de patients à moi me disaient: “Oui, il paraît que si on boit du coca on a le Covid” (...) J’ai fait le test et je l’ai envoyé à un groupe comme ça et puis ils ont dû l’envoyer à des amis à eux et c’est parti comme ça», explique-t-il.

Une blague, qui a tourné jusque sur des pages ouvertement complotistes, profitant de l’occasion pour décrédibiliser les tests.

«J’ai vu qu’il y a des trucs complotistes qui ont repris ma vidéo, des trucs que je combats et désormais je suis leur porte-drapeau, c’est horrible, je suis complètement dépassé», se lamente le pharmacien.

La blague a peu fait rire l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) en France. Celle-ci dénonce dans un communiqué «cette tentative d’humour irresponsable et inappropriée».

Tests antigéniques



📣 L'USPO dénonce avec force une vidéo qui détourne la bonne utilisation des tests antigéniques.



⚠️ Dans un climat complotiste et de fausses informations, cette tentative d'humour est irresponsable et inappropriée pic.twitter.com/dzIMVE4VgC — USPO - Pharmaciens d’Officine (@USPO_Pharmacies) January 26, 2021

«La crise sanitaire est bien trop grave pour laisser la place à autant de bêtise», conclut l’USPO.