Cette semaine dans vos oreilles: CélénaSophia dans les étoiles, Weezer en coup de cœur et Celeste en puissance

Céléna et Sophia Tornabene, deux sœurs pour un duo pop et positif. ©Octavian Carare

Des sœurs fusionnelles et la musique comme mode de vie, CélénaSophia sort son premier album.

Les sœurs Céléna et Sophia Tornabene ont accolé leurs deux prénoms pour former un duo sur scène en 2013. Mais la musique a commencé beaucoup plus tôt, dans une famille où presque tout le monde chante et joue d’un instrument.

Un long cheminement pour arriver aujourd’hui avec un premier album: Les Géantes bleues. Le son a bien changé. On est loin de la pop folk acoustique des débuts. Il y a du rythme, on danse, même. Le fruit d’une belle collaboration avec Jérôme Magnée (Dan San), «qui nous a apporté un nouveau souffle», dit Sophia, la petite sœur. Pour les textes, on retrouve la poésie des mots de Céléna. Il y a de la mélancolie, oui, admettent les deux sœurs, «mais il y a aussi toujours un sentiment positif». Et ça, on en a bien besoin.

- L’album a été reporté plusieurs fois avec la crise sanitaire, mais il est là et elles ont hâte de le partager. «On espère qu’il plaira. Le contact direct avec le public nous manque.» C’est raté pour la release party de ce vendredi, mais elles espèrent bien se rattraper le 27 mars au Botanique.

Les frangines de Chapelle-lez-Herlaimont regardent vers la suite et sont déjà en train de travailler à un deuxième album. Elles annoncent qu’il sera plus dansant «pour plus se lâcher sur scène» et avec des invités, «pour revenir à une formule duo mais en impliquant plus les autres.»

Un hommage à leur maman

Sur Les Géantes bleues, le duo parle de notre rapport à l’argent ou au temps, de folie, du fait de revenir aux choses essentielles, de «certaines blessures»… « On aurait pu écrire que la pochette “Inspiré de faits réels”», sourit Céléna.

C’est aussi un bel hommage à leur maman, disparue trop tôt et très présente sur l’album. «Les géantes bleues, ce sont des étoiles très massives, très brillantes qui représentent les personnes disparues», dit Sophia. «Mais la chanson qui est vraiment écrite pour elle, c’est “Je te vengerai”, détaille Céléna. Notre maman a toujours été notre moteur. Elle était aussi passionnée de musique, elle nous a toujours soutenues et elle nous a toujours poussées à croire en notre rêve.»

art-i/Blue Milk Records – En concert le samedi 27 mars à l’Orangerie du Botanique à Bruxelles.

Notre avis sur les autres sorties de la semaine Weezer: «OK Human» (****) - Alors que Van Weezer est attendu en mai prochain, Weezer publie ce vendredi OK Human (clin d’œil à OK Computer de Radiohead), disque de 12 compos enregistrées en analogique avec un orchestre symphonique. OK Human s’avère un excellent antidote à la grisaille ambiante. Une plongée dans la quintessence de la pop des années 60 et 70. Gros coup de cœur. (M.U.) Warner Steven Wilson: «The Future Bites» (****) - S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas reprocher à Steven Wilson, c’est de stagner. Toujours plus proche d’une pop à tendance électro quasi dénuée de guitares, il poursuit avec talent sa mue sans crainte de déconcerter. Il aborde ici ses sujets de prédilection: influence de la technologie sur l’homme, internet ou fakes news. (P.B.) Caroline Celeste: «Not your Muse» (****) - Elle a une voix avec laquelle on se sent bien, qui vous embarque immédiatement. L’écoute du premier album de la Britannique de 26 ans peut sonner familier parfois: c’est qu’il contient déjà des tubes qu’on connaît déjà comme Stop This Flame. Avec de la force et de l’énergie. Mais on découvre aussi la douceur, comme sur Not Your Muse qui a donné son titre à l’album. Joli. (A.Vt.) Universal

L’interview de la semaine

C’est aussi aujourd’hui que sort le 9e album de Bénabar, Indocile Heureux sur lequel il retrouve un nouveau souffle.

Le Français a joué la carte de la sincérité et nous parle de cet album particulier dans une interview que vous pouvez lire ici.

Le juke-box de la semaine

Dernière ligne droite pour les inscriptions au parcours FrancoFaune qui accompagne jusqu’à 4 groupes belges dans leur projet artistique. Ce dispositif s’adresse aux artistes résidant en Belgique et chantant en français, sans limite de style ni d’âge. Résidences, rendez-vous, conseils et mise en réseau avec le milieu professionnel: de quoi construire les fondations d’une jolie carrière.

Inscriptions jusqu’au 1er février

Concert

David Guetta se produira gratuitement le 6 février dans un DJ set en livestream depuis Dubaï. Un concert de charité, faisant partie de l’opération de solidarité #United-AtHome, et qui soutient l’Unicef et la campagne « Education Uninterrupted ».

Singles

L’artiste belgo-bolivienne Imaina présente son nouveau single Glass Box qui annonce son premier EP Wounds qui sortira le 19 février. Dans ce single, on y trouve toute la mélancolie propre à sa musique: une électro-pop luxuriante, envoûtante et sensuelle.

Emma Bale sort Mind Games accompagné d’un clip réalisé par le Bruxellois Bob Jeusette.

Un single qui annonce la sortie du premier album de la chanteuse belge découverte à 14 ans dans la version flamande de The Voice Kids.

À venir

Bon Entendeur annonce l’arrivée de son album avec une reprise I Love To Love de la grande Tina Charles et nous invite à célébrer la culture club au côté d’Anaïde Rozam.

Le 12 février, le Français Hervé sortira une version étendue de son album Hyper. Baptisé Hyper Prolongations, il contiendra 5 titres inédits. L’occasion de prolonger le plaisir pour celui qui est nommé aux Victoires de la musique aux côtés du Belge Noé Preszow.