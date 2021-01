L’Euro 2020 aurait lieu dans quatre pays seulement si la pandémie ne faiblit pas

Pour l’instant, l’UEFA envisage toujours d’organiser l’Euro 2020, déjà reporté d’un an, dans les 12 pays prévus. Mais si les restrictions liées à la pandémie ne sont pas levées, quatre pays sont sur une short-list.

Selon le Daily Mail, l’Angleterre (qui accueille la finale à Wembley), le Portugal, l’Allemagne et la Russie devraient accueillir les 51 rencontres de l’Euro 2020, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet. Les Diables rouges doivent normalement affronter la Russie, le Danemark et la Finlande à Saint-Pétersbourg et Copenhague.

Alexander Ceferin, président de l’UEFA, a rappelé son désir d’organiser l’Euro dans les 12 pays prévus. Mais ce serait dans des conditions différentes, avec, au mieux, moins de fans dans le stade ou, parfois, à huis clos. Ce qui représente un certain manque à gagner pour les villes hôtes.

Dans un seul pays? Ce n’est pas privilégié

La possibilité de réduire à 4 pays est sur la table, indique le quotidien britannique. Cette solution serait privilégiée plutôt qu’un «super-hub» dans un seul pays, comme cela a été le cas pour la Ligue des Champions à Lisbonne.

Dans ce dernier cas, l’Angleterre serait privilégiée mais l’UEFA veut maintenir le côté européen de l’événement et, surtout, ne pas trop devoir assumer les compensations financières pour les autres villes hôtes.

L’UEFA devrait prendre une décision finale dans le courant du mois d’avril.