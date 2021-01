L’Union Belge va réformer son système d’octroi des licences

«On constatait que les décisions étaient de plus en plus contestées»

Peter Bossaert, CEO de l’URBSFA: «Les licences pour le football professionnel sont destinées à assurer la continuité et un déroulement régulier de la compétition. Ces dernières années, nous avons cependant dû constater que les décisions de la Commission des Licences ou de la CBAS sont de plus en plus contestées. Il est vrai que les enjeux sont aussi très importants.»

Orienter les clubs vers une gestion financière saine

«Une fois par an, les clubs sont passés au crible et ils reçoivent ou non une licence pour la saison suivante. Ces décisions «tout ou rien» conduisent à une pléthore de procédures. Il n’est pas rare, par exemple, que dans la procédure d’octroi de la licence, une solution ne soit trouvée qu’au tout dernier moment pour un problème de continuité. Avec le nouveau système de licences, nous espérons mieux orienter les clubs vers une gestion financière saine tout au long de la saison, ce qui profitera avant tout aux clubs eux-mêmes, à toutes leurs parties prenantes et par extension à l’ensemble de l’écosystème du football.»