Anthony Vanden Borre va ouvrir une académie de football à Dubaï et règle ses comptes avec Anderlecht

La direction déçue

À Neerpede, on s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de Vanden Borre. Ses propos et son absence ont d’ailleurs surpris la direction et les différents staffs. Sudpresse parle de «douche froide» et même de «profonde déception par ces propos d’un garçon qu’on n’a pas cessé de défendre».

Vanden Borre, même s’il ne gagne plus royalement sa vie, bénéficierait bien d’un contrat. Un contrat auquel la direction va sans doute mettre fin dans les prochains jours.