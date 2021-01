Coup de tonnerre possible ce vendredi, de la neige pas exclue ce samedi

On annonce quelques éclaircies ce vendredi, mais également des averses et un coup de tonnerre possible...

Le temps sera temporairement plus sec ce vendredi matin, avec quelques éclaircies, mais des averses reviendront depuis l’ouest en cours de journée et un coup de tonnerre sera possible, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes et 10°C dans le centre.

Le vent de sud­-ouest à ouest sera d’abord modéré à assez fort avec des rafales entre 65 et 75 km/h en Ardenne et entre 55 et 65 km/h ailleurs.

Durant la nuit, la nébulosité augmentera depuis l’ouest avec de la bruine et des précipitations qui pourraient adopter un caractère hivernal en fin de nuit. Les minima seront compris entre 0 et 5°C.

Le temps restera humide ce samedi et les précipitations pourraient prendre un caractère hivernal (neige fondante ou neige) dans le sud du pays. En Flandre, la pluie pourrait déjà dans l’avant­ midi prendre la forme de neige fondante. Les maxima seront proches de 1°C en Flandre jusqu’à localement 6°C dans l’extrême sud.

Des gelées sont prévues durant la nuit de samedi à dimanche, avec un risque de formation de plaques de glace.

La journée de dimanche s’annonce sèche et plus claire.