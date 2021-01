Motion de soutien du conseil provincial de Liège à l’égard des travailleurs de FedEx/TNT

Le conseil provincial de Liège a voté à l’unanimité, jeudi, une motion de soutien à l’égard des travailleurs de FedEx/TNT à Liege Airport et leurs familles.

Après plusieurs conseils communaux comme ceux de Seraing, Liège, Herstal ou Flémalle, le conseil provincial de Liège a voté à son tour, jeudi, une motion de soutien à l’égard des travailleurs de FedEx/TNT et leurs familles, à la suite de l’annonce du transporteur américain, le 19 janvier dernier, de son intention de supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège.

Le plan tel que présenté prévoit également une modification des contrats pour 861 autres membres du personnel.

Étant donné les investissements publics «importants» consentis, notamment par la Province de Liège, pour le développement de l’aéroport et par conséquent de l’emploi local ainsi que de l’attractivité des activités de fret, le conseil provincial dit s’étonner de cette annonce «subite».

À travers cette motion, il encourage les pouvoirs politiques, à tous les niveaux, à se positionner contre cette intention de licencier et à faire pression sur la direction de FedEx/TNT afin qu’elle revienne sur sa position en démontrant les avantages liés à l’activité au départ de Liège et aux efforts publics consentis passés, présents et futurs.

Cette motion sera adressée à la direction de Fedex/TNT, à la direction de Liege Airport, au gouvernement wallon ainsi qu’aux 24 communes de l’arrondissement de Liège.