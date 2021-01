Les opposants proposent un itinéraire alternatif à Carmeuse

Les opposants à la suppression des sentiers de promenade dans la carrière ont rencontré Carmeuse avec un itinéraire plus au sud.

À Wanze, une double enquête publique se clôturera le 8 février suite à la demande de Carmeuse de déclasser plusieurs chemins (nos 9, 12, 16, 47) et sentier (no 47) qui traversent sa carrière à Vinalmont. Il s’agit là d’une obligation prévue dans le permis d’exploitation de 2011 avant de pouvoir y extraire de la pierre. Autre volet soumis à enquête publique, le carrier souhaite aussi apporter un complément de remblais effaçant le chemin no 9 pour étendre la butte entre le sentier no 47 et l’entrée de son site d’exploitation, rue Famelette.

Tenue de maintenir une liaison entre le Roua et le dessus de Huccorgne, Carmeuse propose un contournement via une piste cyclopiétonne, rue Famelette, le long de l’E42. La parade ne fait cependant pas l’unanimité près de Wanzois qui faisaient de ces sentiers leur terrain de promenade ou sortie VTT. Très vite, une vague de contestation s’est soulevée avec une page Facebook et une pétition pour mobiliser le plus grand nombre d’opposants. «On est environ 400 et pas seulement des Vinalmontois, évalue Emmanuel Gillet, trailer attaché à ces itinéraires menacés d’une disparition. Attention, nous ne sommes pas opposés à l’exploitation ni à la suppression de certains chemins comme le no 16 au cœur de la zone d’extraction. Mais, quand Carmeuse propose de reconstruire le maillage par un véritable ring, c’est tout le contraire d’un maillage!»

Un sentier dans la butte et deux chemins à rouvrir dans le bois de Hama

Les opposants ont choisi d’être proactifs en proposant à Carmeuse un itinéraire alternatif plus au sud. L’idée? Au départ du Roua, on repique soit dans le bois, soit à sa lisière, pour arriver à la future butte à contourner et enfin rejoindre la rue Famelette et sa piste cyclopiétonne, dans un premier temps. Mais, quand Carmeuse aura terminé sa butte, elle pourrait créer un sentier dans ses remblais (en compensation de l’enfouissement du chemin no 9) et ouvrir ainsi une liaison directe entre le Roua et la vallée sans exposer les usagers au danger du trafic le long de l’E42 grâce à une autre nouveauté clé: la réouverture en fin de parcours de deux chemins publics (nos 47 et 48) dans le bois de Hama qui débouchent quasi au pied de la rue Famelette à Huccorgne. «On sait que c’est réalisable avec la bonne volonté de Carmeuse dont nous avons rencontré le directeur patrimoine et son conseiller juridique pour les inviter à recréer un maillage plus constructif. On leur a exposé notre alternative qui leur semble impossible en raison d’indivisions. Mais ce n’était pas une fin de non-recevoir. Ils allaient en rediscuter. On a aussi rencontré le bourgmestre et son échevin de l’Environnement. La Commune a toutes les cartes en main. Nos propositions sont réalistes. En deux phases, on peut recréer un maillage bucolique entre Moha-Huccorgne et Wanzoul-Vinalmont. On y croit!»

«On veut bien y réfléchir» Chez Carmeuse, on salue le climat positif autour du dossier certes contesté du déclassement des sentiers. «On est content de ce dialogue. On a reçu Monsieur Gillet, un habitant de Huccorgne au nom de son quartier, le Parc naturel aussi, rapporte Frédéric De Visscher, directeur environnement et patrimoine. Une demande concerne le revêtement en béton d’un tronçon de chemin de contournement au Roua. On ne s’y accroche pas particulièrement. Pour le parcours alternatif, le problème est qu’il passe sur des terrains dont on n’est pas propriétaire. Et cela impliquerait de recommencer toute la procédure. C’est plus difficile, mais on veut bien y réfléchir. Je peux tout à fait comprendre la démarche. Par ailleurs, on partagera bientôt une vidéo sur le site de la Commune pour expliquer le projet.»