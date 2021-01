DIRECT | Ostende-Standard (1-0): Sakala ouvre la marque pour les Côtiers

Mbaye Leye a fait tourner son équipe pour le déplacement du Standard de Liège à Ostende. Suivez la rencontre en direct commenté grâce à notre module de live et ci-dessous.

Les Côtiers sous-estimés?

Cinq changements ont été actés par rapport à la victoire du Standard de Liège, dimanche face à Charleroi (3-2): Laifis, Carcela, Cimirot, Tapsoba et Muleka remplacent respectivement Gavory, Amallah, Raskin, Lestienne et Klauss. Mbaye Leye souhaitait ainsi faire tourner avant la rencontre au FC Bruges, dimanche.

Le bon choix face à des Ostendais qui pouvaient faire leur entrée dans le Top 4? En tout cas, les Rouches ont commis quelques erreurs en début de rencontre.

Et à la 8 minute, Ostende a pu exploiter des largesses défensives en inscrivant le premier but de la rencontre par Sakala. Sur la phase, Laifis laisse tranquillement Bataille ajuster sur le flanc gauche et Sakala se retrouve bien seul au point de penalty.