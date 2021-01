Un soutien supplémentaire de 2,465 millions à la diffusion culturelle internationale

Précédemment, 1,5 million d’euros avait déjà été dégagé pour soutenir les acteurs culturels francophones au niveau international.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi d’apporter un soutien supplémentaire de 2,465 millions d’euros à la diffusion culturelle sur le plan international, a annoncé le ministre-président Pierre-Yves Jeholet dans un communiqué diffusé à l’issue du conseil des ministres.

«Ce soutien se matérialisera à travers la majoration et l’adaptation des aides et des outils existants, notamment en faveur des disciplines non soutenues auparavant (comme le théâtre adulte par exemple), des aides à l’exportation et à la diffusion ainsi que par le développement de mécanismes complémentaires d’accompagnement relatifs à de nouvelles aides comme des bourses, des outils pour renforcer les œuvres proposées, de la promotion, de la formation ou encore le networking», a détaillé le gouvernement.