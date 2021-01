Le Danemark prolonge son semi-confinement jusqu’à fin février

Le Danemark a prolongé jeudi jusqu’au 28 février son semi-confinement contre le Covid-19, maintenant notamment fermer les établissements scolaires et les commerces à cause du contagieux variant anglais.

«La nouvelle mutation est si contagieuse qu’elle se propage malgré les restrictions qui existent dans tout le Danemark (...) Le confinement sera donc prolongé jusqu’au 28 février», a annoncé la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen, lors d’une conférence de presse.

Les écoles primaires pourraient toutefois rouvrir avant, a-t-elle prévenu, sans donner de date.

Depuis l’introduction de nouvelles mesures contraignantes à la veille de Noël, le pays scandinave de 5,8 millions d’habitants connaît une baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens, avec 668 enregistrés jeudi, soit plus de six fois moins qu’à la mi-décembre.

«C’est positif, même impressionnant, que nous ayons réussi à réduire la contamination, mais les chiffres cachent une évolution inquiétante», a souligné Mme Frederiksen.

La récurrence des cas liés au variant anglais, «B.1.1.7», plus contagieux et qui devrait devenir la souche dominante au Danemark d’ici mi-février, inquiète.

Lors de la semaine du 18 au 26 janvier, il constituait 13,5% des cas enregistrés, près du double de la semaine précédente.

Bon élève du séquençage, le Danemark a lancé des tests PCR permettant de détecter le variant anglais ainsi que d’autres variants.

Plus de 3,1% de la population danoise a reçu une première dose de vaccin, plaçant le Danemark en deuxième position de l’UE dans la vaccination contre le Covid-19, derrière Malte, selon les données de Our World in Data.

«Même lorsque nous aurons vacciné plus, nous devrons procéder avec prudence. Donc nous ne verrons pas la même réouverture rapide qu’au printemps dernier», a dit Mme Frederiksen.