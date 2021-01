4 cas positifs à la police Brabant wallon Est: tout le personnel va être testé

Des mesures sont prises: fermeture des sites décentralisés, de la salle d’attente du commissariat de Jodoigne et report des missions non urgentes.

Mauvaise nouvelle du côté de la Zone de Police Brabant wallon Est qui a constaté la présence de cas positifs au coronavirus en son sein.

À ce jour, ce sont en effet quatre cas positifs qui ont été confirmés.

De quoi prendre des décisions pour éviter que cela n’affecte une plus grande partie de son personnel. Pier’Ann Bastogne, la chef de corps, commissaire divisionnaire annonce que tout le monde va être testé.

«Par précaution et de façon préventive, l’ensemble des membres du personnel sera testé dans les meilleurs délais. Afin de limiter la propagation du virus, nous fermons les sites décentralisés, la salle d’attente du commissariat de Jodoigne et reportons les missions non urgentes. Nous tenons à rassurer la population. La Zone de Police s’est organisée afin de pouvoir assurer toutes les missions essentielles 24 h/24. Nous tiendrons informés de l’évolution de la situation. Prenez soin de vous et n’oubliez pas de respecter les gestes barrières, personne n’est épargné.»