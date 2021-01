Désobéir pour vivre

«La désobéissance civile est une forme de responsabilité et appelle à davantage de responsabilités…»

Cette phrase prononcée bien avant l’ère covidienne par le philosophe français André Glucksmann (décédé en 2015) prend aujourd’hui un sens particulier. Est-ce en effet désobéir ou se responsabiliser que d’oser enlever son masque dans les rues et quartiers déserts d’une ville où son port est pourtant imposé?

Est-ce désobéir ou se responsabiliser que de rompre la solitude d’une personne âgée en bravant des interdits aussi absurdes qu’inhumains en se rendant à son chevet?

Est-ce désobéir ou se responsabiliser que d’ouvrir sa «cellule familiale» à un couple d’amis plutôt que de devoir choisir lequel des deux pourra s’asseoir à votre table sans risque de se voir infliger une amende et de se voir publiquement harangué pour son comportement irresponsable?

Est-ce désobéir ou se responsabiliser que de permettre à des artistes de s’exprimer et de nous faire rêver en cette période où le besoin d’évasion se fait d’autant plus sentir qu’il n’a plus de possibilités de se concrétiser? Je répondrai que si ce sont ces désobéissances-là qui conduisent à ce type de responsabilisation, alors, oui, il est plus que temps de… désobéir.