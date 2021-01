Vers l’interdiction définitive des limiteurs d’eau en Wallonie

Au sud du pays, la pose de nouveaux limiteurs de débit est interdite depuis avril 2020 et les limiteurs déjà placés sont progressivement retirés.

Les limiteurs d’eau devraient bientôt être définitivement interdits en Wallonie, a annoncé la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier, jeudi, en marge d’auditions sur la précarité hydrique organisées en commission du Parlement de Wallonie.

«Au-delà de l’interdiction actuelle, je proposerai des évolutions décrétales ou réglementaires pour mettre définitivement fin à l’usage des limiteurs d’eau en Wallonie. J’attends par ailleurs des distributeurs et des acteurs de l’accompagnement social qu’ils collaborent et mettent tout en œuvre pour retirer rapidement les limiteurs restants», a expliqué la ministre.

«Ma décision est prise, mais je ne souhaite pas agir dans la précipitation dès lors que l’interdiction est déjà effective», a-t-elle ajouté.

Au sud du pays, la pose de nouveaux limiteurs de débit est interdite depuis avril 2020 et les limiteurs déjà placés sont progressivement retirés. À ce jour, il en reste quelque 1.100 en place ou renseignés comme tels, soit 59% des limiteurs qui étaient posés en avril 2020.

«Personne ne devrait devoir attendre plus de 20 minutes dans sa douche pour se laver»

«C’est 1.100 de trop. Personne ne devrait devoir attendre plus de 20 minutes dans sa douche pour se laver et se rincer correctement en raison d’un débit limité. Personne ne devrait tomber dans la spirale de la pauvreté parce que son accès à l’eau a été bridé», a poursuivi Céline Tellier alors qu’on estime que près de 20% des ménages wallons éprouvent des difficultés à payer leur facture d’eau.

C’est notamment ce qu’on rappelé ceux - juges de paix, économiste ou encore opérateur public du secteur de l’eau - qui ont répondu, ce jeudi, aux questions des députés wallons.

Parmi eux, Isabelle Dykmans, représentante d’Aquawal - l’Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau qui regroupe les principaux producteurs et distributeurs d’eau potable, l’ensemble des organismes d’assainissement agréés de la Région wallonne, ainsi que la SPGE-, a notamment présenté une série de propositions concrètes pour garantir un accès à l’eau pour tous.

Ces propositions s’articulent autour de trois leviers principaux: l’amélioration des conditions de logement, en commençant par la rénovation du parc immobilier public; l’amélioration du recours aux droits avec notamment l’élargissement des missions des tuteurs-énergie au secteur de l’eau comme prévu par la Déclaration de politique régionale et enfin le développement du Fonds social de l’eau, doté de 4 millions d’euros mais encore trop peu utilisé par de nombreux CPAS.

Selon Aquawal, il convient d’augmenter le nombre de ménages aidés par ce fonds, «un nombre qui stagne depuis de nombreuses années et plafonne à 10.000, qu’il convient de comparer aux 140.000 ménages ne payant pas à l’expiration du délai de mise en demeure».

Pour ce faire, l’augmentation de sa dotation annuelle est nécessaire, sans pour autant alourdir la facture de l’ensemble des ménages. Dans ce cadre, «une dotation provenant du Fonds de protection de l’environnement pourrait être structurellement dévolue au fonds social de l’eau», a enfin suggéré l’association.

«Des propositions concrètes et pertinentes m’ont récemment été formulées, qu’elles proviennent d’Aquawal, de la SPGE, de la Fédération des CPAS ou du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté», a de son côté assuré la ministre Tellier. «Je les examinerai avec la plus grande attention et je reviendrai avec un plan d’action global en la matière, afin de disposer d’une politique d’accès à l’eau plus juste et plus solidaire», a-t-elle conclu.