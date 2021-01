Le Tour de Valence reporté

Les annulations et reports se multiplient en ce début de saison.

La 72e édition du Tour de Valence (2.Pro), prévue du 3 au 7 février, a été reportée à une date ultérieure. Les organisateurs l’ont annoncé jeudi. La troisième édition de l’épreuve féminine, programmée le dimanche 7 février, est également postposée.

«Les raisons de cette décision sont basées sur la situation sanitaire provoquée par le Covid-19», a expliqué l’organisation dans un communiqué. «La santé de tous passe avant les intérêts sportifs. L’organisation du Tour de Valence étudie de nouvelles dates pour sa tenue qui seront communiquées dans les plus brefs délais.»

Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke et Yves Lampaert comptaient, notamment, entamer leur saison au Tour de Valence. Tadej Pogacar s’était adjugé l’édition 2020 de la Volta a la Comunitat Valenciana.

Les annulations et reports se multiplient en ce début de saison. Ainsi, le Tour d’Andalousie, le Challenge de Majorque et le Tour de Murcie en Espagne ainsi que le Tour de l’Algarve au Portugal ont également déjà été reportés, tandis que le Circuit de la Sarthe a été annulé.

Hors d’Europe, le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Race en Australie, le Tour de San Juan en Argentine, le Tour de Colombie, enfin le Saudi Tour et le Tour d’Oman au Moyen-Orient ont aussi fait les frais de la crise sanitaire.

La saison en Europe doit commencer le 31 janvier en France par le GP La Marseillaise.