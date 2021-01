PHOTOS | Quand la Wapi prend des allures de Camargue

Pas vraiment de crue en Wapi, ce jeudi, mais des routes inondées et fermées à la circulation tout de même. Mais aussi de jolis clichés…

C’est connu, chaque fois qu’il pleut un peu trop en Wapi, les habitants de certains quartiers craignent de se retrouver les pieds dans l’eau. Aussi, la section «État des eaux en Wallonie» du site de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW est-elle scrutée avec une attention toute particulière lorsque la pluviométrie atteint des niveaux inquiétants comme au cours des dernières heures. Une image que l’on a l’habitude de voir, à Laplaigne, dès qu’il pleut un peu trop. Il faut dire que l’on est ici le long de la Grande digue… ÉdA

Pour ce qui concerne notre région, mis à part le bassin de la Dendre et de ses affluents placés en pré-alerte de crue (en jaune sur la carte), la situation est normale pour les autres bassins (tant du côté de la Lys que de l’Escaut pour ce qui nous concerne). Du côté du bassin de la Dendre, la pré-alerte de crue a été déclarée jeudi, commeici à Papignies, au Trimpont. ÉdA

Ce qui ne signifie pas pour autant que l’on n’observe pas une montée des eaux dans certains quartiers qui n’échappent d’ailleurs généralement pas à ce type de phénomène dès qu’il pleut un peu plus qu’à l’accoutumée. Toujours dans le bassin de la Dendre, à Isières, la Sille gonfle au chemin de la Placquerie… ÉdA

Un phénomène notamment dû au fait que les sols sont déjà gorgés d’eau et n’arrivent plus a en absorber davantage. Toujours au bord de la Dendre et de ses affluents, ici le long du Trimpont à Papignies où la route disparaît sous les eaux… ÉdA

C’est notamment vrai du côté de Frasnes-lez-Anvaing où le quartier du Contrepré, le Grandrieu, la rue Beaureux, les Melins ou encore la rue du Carnois ressemblaient ce jeudi à d’immenses pataugeoires, à un point tel qu’il a fallu interdire temporairement la circulation sur plusieurs voiries. C’est habituel, les inondations ne sont pas rares du côté des Marais d’Ergies et de la rue Contrepré entre Anvaing et Forest ÉdA

Certaines routes ont été temporairement fermées entre Anvaing et Forest, on comprend mieux pourquoi… ÉdA Cela donne aussi de très jolis clichés inédits dans la campagne frasnoise… ÉdA C’est aussi vrai dans certains coins du Tournaisis même si, comme le souligne l’échevine tournaisienne des Travaux, «le clayonnage sur le fossé réalisé à Béclers par les établissements Delabassée a toute son efficacité pour rediriger ces eaux de ruissellement des champs vers les fossés et non plus vers les habitations. On constate aussi que les gros investissements consentis par la Province et la Ville de Tournai sur le Rieu de Barges qui permettent une sérieuse amélioration. Il reste du travail mais à court terme, pour affronter ces «dérèglements climatiques», il faudra surtout revoir la façon de concevoir l’urbanisation, l’agriculture, la création de voiries…»

Tant la Ville de Tournai que la Province ont multiplié les interventions dans le Tournaisis (dédoublement du rieu de Barges, clayonnage sur le fossé à Béclers…) pour limiter les risques d’inondation et cela semble fonctionner même si des travaux restent encore à terminer en certains endroits. Com. De l’eau en un peu trop grande quantité, on a pu en observer également dans la campagne brunehautoise, du côté de Bléharies et de Laplaigne notamment, où des champs se sont transformés en véritables mares aux canards. Jadis, l’Escaut n’hésitait pas à s’»inviter dans les prairies brunehautoises… Une époque que l’on retrouve (un peu) chaque fois que la pluviométrie s’affole… ÉdA

Rien de catastrophique donc en Wapi, pour le moment du moins, mais les autorités continuent toutefois à scruter le ciel et à croiser les doigts pour que ce dernier ne nous tombe plus sur la tête dans les heures qui viennent.

En attendant, si vous vous sentez une âme de photographe, c’est le moment ou jamais d’immortaliser ces paysages qui, à bien des égards, font penser à ceux que l’on peut observer en Camargue…