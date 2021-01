Le patron d’Alibaba, Jack Ma, n’est plus l’homme le plus riche de Chine. Désormais, c’est le magnat de l’eau minérale Zhong Shanshan qui devient le Chinois le plus fortuné, selon le classement du magazine Hurun.

Zhong Shanshan, 66 ans, occupait encore la 3e place dans cette liste. Il devance désormais le patron du groupe technologique Alibaba et Pony Ma, patron du géant de l’internet chinois Tencent.

À côté de son empire de l’eau minérale, Zhong Shanshan a aussi bâti l’entreprise pharmaceutique Beijing Wantai Biological Pharmacy. Cette société a connu un succès récent avec le développement d’un vaccin contre le coronavirus. La fortune de Zhong est estimée à plus de 100 milliards de dollars (83 milliards d’euros).