Mouscron: un homme retrouvé mort chez lui, à la Martinoire

La présence de la police de Mouscron, de rubalise déroulé et de recherches dans la zone vous ont interpellé, ce mercredi soir. Com.

Un habitant de la rue Martinoire a été retrouvé mort, ce mercredi. La cause de son décès n’ayant pu être déterminée, le dossier a été mis à l’instruction.

Vous nous avez informés ce mercredi soir, vers 22h30, de la présence de la police en la rue de la Martinoire. Elle procédait à des recherches dans la rue et dans les champs, à la lueur de lampes torche, dites-vous.

Un médecin qui ne peut pas déterminer la cause d’un décès coche la case «Décès suspect» lors de la rédaction de son rapport

«Un Mouscronnois de 60 ans a été découvert décédé dans son habitation, rue de la Martinoire, par la personne qui vit avec lui, indique la porte-parole de la police de Mouscron, Magali Delannoy. La cause de la mort n’ayant pas pu être déterminée par le médecin légiste descendu sur les lieux, ce dernier indique donc toujours «Mort suspecte» dans son rapport. Cela signifie que d’autres analyses sont nécessaires et que toutes les précautions prises devraient permettre de découvrir la cause du décès.»

Le fait que la police de Mouscron inspecte les abords comme vous l’avez vu est la procédure d’application que Mme Delannoy rappelle: «C’est ce qu’on appelle la préservation des traces. On fouille les abords pour trouver d’éventuels signes de lutte, des éléments matériels qui auraient pu être utilisés par une tierce personne… Ça nous permet de fermer des portes»

Notre interlocutrice souligne que le dossier a été mis à l’instruction et que c’est la police de Mouscron qui reste à la gestion de ce dossier, «même s’il est traité en collaboration avec la police fédérale. L’un de ses responsables est descendu sur place, ce mercredi soir».

Le parquet pourrait peut-être apporter des éléments à propos de l’enquête dans son rapport quotidien communiqué à la presse tous les après-midi.