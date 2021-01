Les vœux du roi Philippe: «Le monde entier nous regarde et compte sur nous»

Ce jeudi, à l’occasion d’un discours prononcé devant les autorités du pays, le roi Philippe a vanté les mérites du gouvernement en place et a salué la coopération entre les autorités et les universités dans la lutte contre le coronavirus.

À l’occasion de la cérémonie digitale des vœux de Nouvel An des autorités du pays, le roi a prononcé un discours dans la salle du Trône du Palais royal.

Dans celui-ci, le roi Philippe a vanté le processus démocratique du pays: «Depuis près de quatre mois maintenant, le pays est géré au niveau fédéral par un gouvernement de plein exercice (...) Aujourd’hui une équipe solide est en place et nous ne pouvons que nous en réjouir».

Ensuite, le roi a abordé la lutte contre le coronavirus: «Des interlocuteurs étrangers me remercient et me félicitent pour le rôle crucial que la Belgique joue dans la lutte contre la pandémie du coronavirus (...) En effet, notre pays est aujourd’hui au centre des opérations de vaccinations un peu partout dans le monde, grâce à sa contribution au développement, à la production et à la distribution de vaccins contre le coronavirus. Ceci n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une vision et d’une stratégie à long terme. C’est aussi le résultat de la coopération remarquable entre autorités et universités, entre le secteur public et l’industrie».

«Les réalisations exceptionnelles de la science médicale peuvent nous servir de modèle pour réussir sur d’autres fronts. Je pense en premier lieu aux énormes défis socio-économiques pour notre pays et qui ont été exacerbés par la pandémie. Si nous parvenons à bien les gérer, ils peuvent créer de nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités sont nécessaires de toute urgence, pour nous tous, mais en particulier pour nos jeunes qui aspirent à des perspectives d’avenir. Et cela demande de faire des choix audacieux pour accélérer la création d’emplois et d’entreprises, et pour renforcer l’inclusion sociale», a-t-il ajouté.

Après avoir abordé les jeunes, le roi a eu un mot pour les seniors: «Nous avons besoin de valoriser tout le potentiel des habitants de notre pays et les talents de chacun. Ceci requiert d’impliquer davantage les seniors dans nos projets et de faire appel à leurs expériences. Ceci requiert aussi une réelle égalité des chances, notamment sur le marché de l’emploi où trop souvent encore sévit la discrimination. L’État a le devoir d’assurer la sécurité juridique pour tous, en fixant le cadre normatif et en veillant à son application, dans le respect mutuel de ce qui nous différencie».

Pour conclure ses vœux, le roi s’est projeté dans le futur: «Ce début d’année 2021 nous réserve de grands changements et évolutions au niveau international. Il y a bien entendu les développements de la pandémie et la nécessité d’une collaboration internationale renforcée pour y faire face. Mais je pense aussi au Brexit et à ses conséquences et au changement de pouvoir aux États-Unis».

La Reine et moi vous souhaitons, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année – et, sur le plan professionnel, beaucoup d’inspiration, de courage et de persévérance.

«2021 sera également une année importante de réflexion et d’échanges internationaux au sujet du changement climatique et du déclin de la biodiversité. Sur notre planète, tout se tient dans un équilibre précaire et fragile. Des efforts collectifs et soutenus dans une stratégie à long terme peuvent renverser la vapeur. Les succès obtenus dans la lutte contre la pandémie actuelle prouvent que nous en sommes capables. Je suis convaincu que dans ce domaine également, notre pays apportera une contribution importante, dans le cadre d’un effort commun au niveau européen», a-t-il déclaré.

Lors de cette cérémonie, le Premier ministre et le roi ont prononcé un discours en direct. Les principales autorités du pays ont été invitées à assister à distance à cette cérémonie.

