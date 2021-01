Les cavalcades de Jemappes et Quaregnon sont annulées

Pas de miracle pour les deux événements festifs: ils sont annulés pour la deuxième année consécutive en raison de la crise sanitaire.

On s’y attendait, c’est désormais officiel: les cavalcades de Jemappes et de Quaregnon, qui se déroulent le week-end de Pâques, du 3 au 5 avril 2021, n’auront pas lieu. Leur annulation a été décidée à l’issue d’une concertation menée entre d’une part les autorités locales de Mons et les six sociétés de Gilles ainsi que le comité Carnavalcade de Jemappes, et d’autre part entre les autorités locales de Quaregnon et les deux sociétés de Gilles.

Plusieurs scénarios étaient sur la table, mais dans le contexte d’une pandémie toujours active, il n’y avait pas d’autres options que de les annuler, pour la deuxième année consécutive. Le Covid avait déjà eu raison de ces festivités en 2020.

Néanmoins, les autorités communales et les sociétés de gilles réfléchissent à des événements alternatifs dans le cadre d’un événement baptisé «la Ducasse sans Ducasse» et projeté en septembre à Quaregnon, et avec une soumonce, une fête des enfants et un champ de foire étendu en octobre à Jemappes.

L’esprit de ces deux événements est de pouvoir créer un moment festif qui ne soit pas la cavalcade, mais permette de rassembler les participants de celle-ci et la population, afin de faire vivre le cœur des deux cités privées de réjouissances populaire depuis presque un an.

Ces événements automnaux se tiendront sous réserve bien entendu que la situation sanitaire le permette.