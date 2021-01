L’agent et producteur Dominique Besnehard l’a confirmé à nos confrères de Télépro : il y aura finalement bien une 5e saison pour la série Dix pour cent sur France 2.

«On va peut-être faire un unitaire à New York et ensuite on reviendra à une cinquième saison», a-t-il indiqué.

Le téléfilm permettra aux fans de patienter en attendant que la 5 saison, pas encore écrite, arrive.