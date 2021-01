Coupe du Roi: le Barça arrache sa qualification pour les quarts

Avec sa superstar Lionel Messi de retour de suspension et buteur, le FC Barcelone a renversé la situation en dix minutes, battu 2-1 le Rayo Vallecano (D2) et arraché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.

Indispensable: de retour après deux matches de suspension, le capitaine argentin du Barça a signé son retour par un but offert sur un plateau par Antoine Griezmann (70e), juste avant le but de la qualification inscrit par Frenkie de Jong sur un ballon parfait de Jordi Alba (80e).

Messi aurait même pu doubler la mise à la 90e, mais son imprécision... et les trois transversales trouvées par les Blaugranas durant la partie n’ont pas aidé.

Ces deux buts ont donc permis au Barça d’égaliser puis de prendre les devants, après le but initial de Fran Garcia à la 63e: Clément Lenglet débordé par Alvaro Garcia sur son côté gauche, Neto qui manque son intervention, Oscar Mingueza qui laisse Fran Garcia s’échapper... et voilà le Rayo Vallecano qui ouvre le score à la surprise générale.

Comme au tour précédent, quand les hommes de Ronald Koeman ont eu les pires difficultés à se défaire de Cornella, un club de D3 (2-0 après prolongations), les Catalans ont peiné contre le Rayo Vallecano, club de D2 de la banlieue de Madrid.

Reste que le FC Barcelone sera bien le seul représentant du «Big 3» de la Liga en quarts, après les éliminations de l’Atlético Madrid au premier tour puis du Real Madrid en 16es de finale.

Plus tôt mercredi, le Séville FC n’a pas laissé respirer le Valence CF dans l’affiche la plus équilibrée de la soirée: les Andalous ont très rapidement pris trois buts d’avance, grâce à un doublé de Luuk de Jong (20e, 33e) et un but de l’ancien du Barça Ivan Rakitic (38e), de quoi sceller leur qualification pour les quarts en un peu plus d’une demi-heure.

Jeudi auront lieu les deux derniers 8es de finale, avec les deux dernières équipes de D3: Navalcarnero reçoit Grenade à 19h00 et Alcoyano, tombeur du Real Madrid au tour précédent, affronte le tout récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, l’Athletic Bilbao, à 21h00.