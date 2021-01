Nuisances des avions: l’État belge dispose de 434 jours pour démanteler le plan Wathelet de répartition

L’État belge obtient de la justice 434 jours supplémentaires pour supprimer les routes aériennes de et vers Brussels Airport, établies durant la période 2012-2014 dans le cadre du plan-Wathelet, et organiser des «états-généraux des nuisances sonores de l’aéroport national».

C’est ce qu’a fait savoir le magistrat de presse du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Le juge en charge du dossier observe que le gouvernement n’a pas encore tenté d’annuler ce plan ni d’organiser d’états-généraux.

Dans un jugement rendu le 30 mai 2018, le juge néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles avait décidé, à la demande des communes du nord de la périphérie bruxelloise, d’arrêter les phases 1 à 5 et 7 du plan de répartition Wathelet et imposé la tenue d’états-généraux pour que les régions et les communes concernées - bruxelloises et des Brabants wallon et flamand - parviennent à un accord sur les routes aériennes.

L’État belge disposait de 90 semaines pour se conformer à l’arrêt, faute de quoi une astreinte de 50.000 euros par semaine de retard serait ponctionnée. Ce délai écoulé, les communes septentrionales ont envoyé un huissier à l’État belge pour exiger ces astreintes.

L’État belge s’est à nouveau tourné vers la justice et a argumenté avec succès que l’arrêt ne pouvait être mis en œuvre dans les délais impartis par un gouvernement en affaires courantes. Le juge a consenti à prolonger le délai de 434 jours.

Le juge n’a pas estimé que le délai de 90 semaines était trop court pour exécuter l’arrêt, ou que celui-ci n’était pas applicable en pratique. Le juge a également refusé de réduire ou de plafonner les astreintes, l’État belge n’ayant fait aucune tentative pour faire exécuter le jugement.