La Louvière lance Louv’Santé, pour regrouper les acteurs locaux de la santé

La Ville de La Louvière a lancé mardi le projet Louv’Santé, qui rassemble plusieurs partenaires, afin de développer des projets en matière de santé pour les Louviérois.

En ces temps de crise, on n’a jamais autant parlé de la santé, se souvenant soudain qu’elle était essentielle dans notre vie. Mais la santé, cela relève de plusieurs domaines et de plusieurs acteurs. Or, «beaucoup ne s’identifient pas comme acteurs relevant de la santé et se disent: ‘c’est l’affaire des médecins.’ Or, c’est aussi l’affaire d’autres personnes, comme les éducateurs, animateurs de quartier, acteurs de la culture…» énumère Valérie Waroquier, de l’Observatoire de la Santé du Hainaut.

Afin d’avoir une approche plus commune des questions de santé, la Ville de La Louvière a initié le projet Louv’Santé, en collaboration avec le CPAS, l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) et le Centre Local de Promotion de la Santé des arrondissements de Mons Soignies (CLPS).

L’objectif du projet est de réunir l’ensemble des intervenants actifs dans le secteur de la santé sur le territoire louviérois pour améliorer le bien-être et la santé des citoyens et réduire les inégalités sociales.

Celui-ci se déclinera en trois axes. L’axe citoyen, visant à favoriser le bien-être des citoyens louviérois, de la petite enfance aux seniors.

L’axe des acteurs, visant à leur permettre de se rencontrer, d’échanger, de centraliser les informations sur les services et d’analyser les différents besoins des citoyens. Ces partenaires sont des hôpitaux, centres de planning familiaux, centres psycho médico-sociaux, maisons médicales, mutualités… soit un panel important et diversifié.

Enfin, l’axe politique, auprès desquels les partenaires relayent les besoins de la population en partant des constats de terrain.

Mieux connaître le terrain

Une des premières actions est la création d’un répertoire de professionnels de la santé sur le territoire local, afin d’avoir une meilleure connaissance des acteurs de la santé sur le territoire.

Vu l’actualité, Louv’Santé veut s’employer à faciliter la vie des Louviérois suite à la crise sanitaire. Des campagnes d’information sur l’épidémie de la Covid-19, les gestes barrières, les soins de santé à ne pas reporter, et les vaccins seront diffusées dans l’entité louviéroise.

La ville de La Louvière a déjà initié plusieurs actions pour la promotion de la santé, certaines déjà en 2020. Elles concernaient notamment le harcèlement et le cyber-harcèlement dans les écoles primaires et secondaires, la prévention contre les violences conjugales ainsi que la lutte contre le cancer du sein.