Chabouté, Keramidas, Delisle: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 28 janvier

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un taxi jaune, une opération du cœur, une momie ou encore un magistrat peu recommandable. Bonnes lectures.

1 Yellow Cab

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Après avoir réalisé des films et des séries pendant 20 ans, Benoit Cohen sent qu’il a besoin de prendre un nouveau départ. En 2014, il déménage pour New-York et décide de devenir chauffeur de taxi pour les besoins de l’écriture d’un scénario. En plongeant au cœur de la ville, en se nourrissant de la richesse de la métropole, il espère retrouver l’inspiration.

Dans une école du Queens, il apprend les ficelles du métier, fait la rencontre de ses futurs collègues, migrants de tous pays à la recherche du «rêve américain», et affronte le labyrinthe administratif qui mène à la licence de taxi driver. Au volant de l’emblématique yellow cab, il arpente les rues de Big Apple, observe les visages de milliers de passagers et emmagasine les histoires.

Benoit Cohen pensait tirer un film de cette aventure mais le projet se transforme finalement en un récit publié chez Flammarion. Cet ouvrage traversé de souvenirs personnels, de références cinématographiques et de réflexions sur le processus créatif, prend dorénavant la forme d’une bande dessinée grâce au talent de Chabouté.

Une aventure sensible, profondément humaine, devenue un album au graphisme époustouflant qui rend un vibrant hommage à la plus célèbre des cités américaines.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUTHENTIQUE

Chabouté respecte le texte de Benoît Cohen, et sa quête d’authenticité. Mais, surtout, il fait de New York un véritable personnage, auquel son noir et blanc rend un hommage aussi poisseux que vibrant.

Une claque, une de plus, signée Chabouté.

+ À LIRE AUSSI | Dans le New York de Chabouté

Vents d’Ouest «Yellow Cab», Chabouté, 168 p., 22€.

2 À cœur ouvert

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Nicolas Keramidas est atteint d’une malformation cardiaque à la naissance, la tétralogie de Fallot, ce qui l’oblige à subir une opération délicate et surtout inexpérimentée en 1973.

Il devient ainsi le premier bébé en France à être opéré à cœur ouvert. 43 ans plus tard, son cœur s’emballe à nouveau. Il doit subir une nouvelle opération.

Keramidas se livre à cœur ouvert: le témoignage poignant et sincère d’un homme face à l’hospitalisation.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (TROP) THÉORIQUE

Après l’autofiction dans L’Atelier Mastodonte, Nicolas Keramidas goûte au long cours et à l’autobiographie pour raconter ses opérations, sensibles, de cœur, dans les allées hospitalières mais flippantes.

(Trop) Théorique mais humain.

Dupuis Keramidas, 208p., 19,95€

3 Avocat du diable

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Qui de mieux que l’avocat du diable pour défendre tous les meurtriers issus de l’Histoire et de la culture populaire? Ces chers accusés mettent donc leur avenir entre ses mains.

Et si notre personnage emprunte ses traits à Jacques Vergès, ce n’est bien entendu que pure coïncidence.

Comme personne n’est fait de marbre, ces cas impossibles à défendre pourront avoir une influence sur sa vie intime.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OSÉ

Hitler, Pol Pot, Lance Armstrong: caricature de feu Maître Verges, le magistrat animé par Téhem défend causes perdues et monstres sanguinaires, jusqu’aux plus absurdes (King Kong, Sauron).

Parfois drôle, parfois moins. On prononce le non-lieu.

Delcourt Téhem, 104 p., 9,95€.

4 Chroniques de jeunesse

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Vous ne le saviez peut-être pas mais avant d’être un célèbre auteur de bandes dessinées, le jeune étudiant Guy Delisle a travaillé trois étés dans une usine à papier.

À partir de cette expérience de jeunesse, il dresse un portrait drôle et tendre du monde du travail et questionne les relations qu’il entretient avec son père, lui-même salarié dans l’usine.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MINEUR

Avant d’aller à Jérusalem ou Pyongyang, Guy Delisle fut étudiant et stagiaire dans l’usine de papier de son papa.

C’est moins passionnant que ses grands voyages, mais il sait faire jaillir l’émotion, même au milieu des turbines. Un album un peu mineur, toutefois. Juste un peu.

Delcourt Guy Delisle, 136 p., 15,50€.

5 Waldor (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Alors qu’il s’est depuis longtemps écarté des troubles d’une vie d’aventures, Waldor, renard intrépide et astucieux, est dérangé de sa calme retraite sous les bosquets par Bromir, un vieil ami. Un coffre royal d’une importance inestimable a été dérobé dans la citadelle de Bagnum et le mage Stupendor a chargé Waldor de résoudre cette épineuse affaire.

Non sans regret, ce dernier quitte son paisible foyer armé d’un pessimisme auquel il préfère donner le nom de lucidité. Tombé rapidement entre les griffes de l’orgueilleux Duc Avengine, Waldor découvre son intention de reconstituer OBOR, une bête infernale et légendaire vaincue par de puissants mages en des temps immémoriaux.

Au cœur d’une épopée faite de légendes et provoquée par la sempiternelle quête de pouvoir Waldor peut compter sur son courage et sa détermination pour empêcher le pire de survenir.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DATÉ

Un renard (?) intrépide doit sauver le royaume, et empêcher un vilain Duc de reconstituer le dragon millénaire qui, jadis, y régnait sans partage. Une aventure grand public qui sent bon la BD de (grand-)papa. La naphtaline, même.

Glénat «Le dragon multiple», De Thuin, 48 p., 10.95€.

6 Le roi de paille (T.2)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Accompagnée de son demi-frère, Sennedjem, la princesse Neith a fui l’Égypte pour ne pas finir dans le lit de Pharaon, son père. Capturés par des marchands d’esclaves, les deux jeunes gens sont alors vendus à Nabù-kudduri-usur, le roi de Babylone.

Sennedjem est promis à un funeste destin: il est choisi pour incarner le «Roi de Paille». Son rôle consistera à attirer sur lui la malédiction divine afin de la détourner du souverain de Babylone.

Neith, devenue la suivante de la concubine Shamhat, aimée du prince héritier Amel, va tenter l’impossible pour lui venir en aide… et parvient à le faire évader.

De son côté, Nabu-kudduri-usur prépare le mariage politique de son fils avec une princesse mède et décide de faire disparaître l’encombrante concubine, dont la descendance représente un danger pour les mèdes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENRICHISSANT

Après un premier tome un peu convenu, la malédiction babylonienne fait place à la vengeance égyptienne, âpre et n’épargnant personne.

Isabelle Dethan conclut en beauté et en férocité ce diptyque très enrichissant.

Dargaud «Le couronnement de la reine morte», Dethan, 56p., 14,50€.

7 L’école buissonnière

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Décembre 1943. Pour Jacques, François et Jean, le baccalauréat est en ligne de mire. Mais une altercation avec un soldat allemand va bouleverser le cours de leur vie. D’autant que les racines juives de Jacques le mettent maintenant en grand danger.

Accompagnés de Colette, cousine de François, et avec ce sentiment qu’un étau se resserre inexorablement sur eux, ils fuient vers la Corrèze. Là-bas, leur seule échappatoire est d’intégrer le maquis, et de résister.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERSONNEL

S’inspirant de la vie de son père, Patrice Ordas (L’ambulance 13) évoque le destin de quatre jeunes résistants dans la France de 1943. Ou comment passer du bac au maquis.

On ne regrette qu’une chose: le format, trop court.

Grand Angle Ordas/Mounier, 64 p., 14,90€.

8 La guerre des Lulus (T.7)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n’est toujours pas signée et les traces se la guerre sont encore bien présentes. Lucien et Luigi voyagent à travers ses paysages dévastés.

Ils cheminent vers Valencourt, là où tout a commencé, espérant y retrouver Lucas et Ludwig. Malgré les sombres nouvelles apportées par Luigi, concernant le comte et les Gentils Hommes, les deux Lulus sont persuadés que leurs amis sont vivants et ils sont prêts à tout pour les retrouver!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉGAL

Depuis un moment, c’est l’après-guerre que nous raconte la série résistante, elle aussi, de Régis Hautière.

Il est cette fois question du sort réservé aux jeunes soldats allemands. Du bon boulot, qui permet à la série de conserver une qualité égale, au fil des tomes.

Casterman «Luigi», Hautière/Hardoc, 64 p., 13,95€.

9 Passepeur

Kennes - Le résumé de l’éditeur

Fredo et Mattéo, deux enfants jumeaux, ont commandé en ligne la Sled-Turbo 3000: une motoneige dernier cri, un bolide, un monstre.

Mais au moment d’ouvrir le colis, c’est un tout autre monstre qui sort de la boîte: une momie égyptienne vieille de plus de 3 000 ans!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): COURT

En ces temps de commandes en ligne, les colis se perdent. Voilà deux gamins qui se retrouvent avec la momie d’une pharaone en quête de vengeance.

Sur un scénario fun de Bultreys, Krings dessine à la va-vite. Puis, 32 pages, c’est un peu court.

Kennes «Rue de la Trouille», Addison/Petit/Bultreys, 32p., 10,95€

10 Le château des millions d’années (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

1939, Himmler envoie en Irak une mission archéologique de l’Ahnenerbe. Cette expédition, dirigée par l’officier SS Saxhäuser, est de s’allier les populations locales et de préparer l’avènement d’un nouvel ordre mondial.

Mais Saxhäuser va faire une découverte fantastique qui pourrait changer la donne dans le conflit qui s’annonce… et modifier son propre destin de manière plus qu’inquiétante.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDIGESTE

Nazisme et fantastique: le cocktail fait merveille dans les romans de Przybylski. Leur adaptation est, elle, trop touffue pour que le lecteur avale le tout sans friser l’indigestion. Copieux. Trop?

Soleil «L’héritage des ancêtres», Nolane/Vladetic, 56 p., 14,95€.

11 Ion Mud

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Lupo, un humain solitaire, erre à la surface d’un vaisseau gigantesque, tentant de survivre et de rencontrer les aliens qui l’ont enlevé près de 50 ans auparavant.

Il fait face à une contamination par un organisme hostile transformant toutes formes de vie en créatures mutantes et causant d’importants dysfonctionnements au vaisseau. Est-ce cela qui force les extra-terrestres à se retrancher dans les entrailles du vaisseau, derrières de monumentales portes, infranchissables à tout autre?

Livré à lui-même dans un univers qui le dépasse, l’homme devra rivaliser d’intelligence et de persévérance pour percer les mystères de son existence même!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉROUTANT

Sur un vaisseau fantôme, un humain erre depuis 40 ans, esquivant combats de monstres et d’androïdes. Il veut passer la porte noire mais aura besoin d’aide d’amis voire d’ennemis.

Entre Niheï et Bilal, Bündgen se fait intense mais se perd.