10 films coup de poing à rattraper sur Netflix et Amazon

Un braqueur prépare son dernier coup spectaculaire dans The Last Days of American Crime, sur Netflix. Marcos Cruz/Netflix

Grand spectacle et frissons sont au menu de notre sélection de 10 films à (re)découvrir en streaming.

Thriller. Policier. Surnaturel. Suspense. Action. Les services de streaming ne manquent pas d’arguments si vous êtes en quête d’adrénaline à l’écran. Netflix produit généreusement des films qui répondent à ce critère. Amazon Prime Video marie habilement productions exclusives et longs-métrages qui ont terminé leur carrière en salles.

Découvrez ci-dessous notre sélection de 10 films coup de poing que vous avez loupés sur ces deux services de streaming.

1. La bête

Italie, 2020. De Ludivico Di Martino. Avec Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu. 97 minutes. Netflix.

En une phrase. Un vétéran des forces spéciales mentalement instable traque les ravisseurs de sa petite fille.

L’avis express. Avec moins de moyen et plus d’hémoglobine, le cinéma italien livre un Taken revu et corrigé.

2. Greenland

États-Unis, 2020. De Ric Roman Waugh. Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd. 119 minutes. Amazon Prime Video.

En une phrase. C’est l’apocalypse, un architecte et sa famille fuient les météorites qui s’écrasent sur Terre.

L’avis express. Une fois n’est pas coutume, ce film catastrophe réussit à donner de l’épaisseur à ses héros.

À savoir. Amazon récupère ce film qui a fait un passage éclair dans nos salles en juillet 2020.

3. Une offrande à la tempête

Espagne, 2020. De Fernando Gonzalez Molina. Avec Marta Ertura, Carlos Librado, Pedro Casablanc. 149 minutes. Netflix.

En une phrase. Une inspectrice enquête sur la mort d’un nourrisson attribuée par les locaux à une entité maléfique.

L’avis express. Ce thriller tire habilement les ficelles des superstitions et des croyances du pays basque.

À savoir. Netflix relaie les deux premières enquêtes de cette inspectrice: Le gardien invisible et De chair et d’os.

4. Apparence trompeuse

États-Unis, 2018. De Veena Sud. Avec Mireille Enos, Peter Sarsgaard, Joey King. 97 minutes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Kayla tue sa meilleure amie dans un accès de folie, ses parents masquent le meurtre.

L’avis express. Ces 97 minutes nous font partager l’angoisse de cette famille empêtrée dans un horrible mensonge.

À savoir. Mireille Enos et Peter Sarsgaard avaient déjà partagé l’écran dans la troisième saison de la série The Killing.

5. The Last Days of American Crime

États-Unis, 2020. De Olivier Megaton. Avec Edgar Ramirez, Anna Brewster, Michael Pitt. 149 minutes. Netflix.

En une phrase. Un braqueur prépare le dernier casse de l’Histoire, juste avant qu’une technologie de pointe n’éradique le crime.

L’avis express. Cette adaptation d’un comics fait passer l’action devant la dénonciation des dérives d’un état ultra autoritaire.

À savoir. Le Français Olivier Megaton est un spécialiste du film d’action: Colombiana, Taken 2 et 3.

6. Bronx

France, 2020. D’Olivier Marchal. Avec Jean Reno, Lannick Gautry, David Belle. 116 minutes. Netflix.

En une phrase. À Marseille, deux équipes de police aux méthodes opposées pourchassent un redoutable gang corse.

L’avis express. C’est du Olivier Marchal pur jus, âpre et violent, avec des policiers qui agissent comme des voyous.

7. Les veuves

États-Unis, 2018. De Steve McQueen. Avec Viola Davis, Elizabeth Debicki, Daniel Kaluuya. 129 minutes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Les veuves des auteurs d’un braquage raté doivent rembourser une dette colossale aux commanditaires.

L’avis express. Quatre excellentes actrices pansent leurs plaies et préparent leur revanche.

À savoir. La romancière Gillian Flynn (Gone Girl) signe le scénario.

8. La Black Box

États-Unis, 2020. De Emmanuel Osei-Kuffour Jr. Avec Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine. 100 minutes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Papa d’une petite fille, un veuf accepte de suivre un traitement expérimental censé guérir ses pertes de mémoire.

L’avis express. Ce film captivant réserve bien des surprises au fil de son scénario atypique.

9. Intuition

Argentine, 2020. De Alejandro Montiel. Avec Luisana Lopilato, Joaquín Furriel, Rafael Ferro. 116 minutes. Netflix.

En une phrase. Une inspectrice débutante soupçonne son mentor d’être l’auteur du meurtre d’un jeune garçon.

L’avis express. Le scénario ose accumuler les retournements de situation au fil d’une enquête glauque.

À savoir. Les événements de Intuition précédent ceux de Perdida, également disponible sur Netflix.

10. Rencontre fatale

États-Unis, 2020. De Peter Sullivan. Avec Nia Long, Omar Epps, Stephen Bishop. 89 minutes. Netflix.

En une phrase. Une avocate mariée est harcelée par un prétendant qui se montre de plus en plus menaçant.

L’avis express. Omar Epps, le Dr Éric Foreman dans Dr House, est glaçant dans ce clone de Liaison fatale.