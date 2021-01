Les véhicules scanneurs auront l’œil sur votre stationnement à Molenbeek: 326 nouveaux horodateurs

Comment ça marche?

Cette technologie nouvelle imposera un changement d’habitude à Molenbeek. Il conviendra désormais d’introduire l’immatriculation du véhicule au début de la période de stationnement.

Pour ce faire, il faut pianoter sur la machine ou via l’application dédiée. Le stationnement peut être payé par carte bancaire. De plus, les éventuelles redevances seront délivrées par courrier, et non plus via des tickets déposés sur le pare-brise.

Désormais, il n’y aura plus moyen de changer son disque lors d’un stationnement en zone bleue puisque les véhicules scanneurs sont programmés pour repérer le subterfuge, interdit: il faudra donc déplacer obligatoirement le véhicule après 2h.

Pour les PMR, il convient de disposer la carte bien en vue derrière le pare-brise afin de permettre aux véhicules scanneurs de la repérer.