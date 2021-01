Dorothée bientôt de retour à la télévision? «On travaille à la voir»

Dorothée va-t-elle faire son retour à l’écran? C’est possible, à en croire Jean-Luc Azoulay. Photo News

L’animatrice star des années 90 pourrait prochainement faire son retour sur le petit écran, d’après les dires du cofondateur du Groupe AB.

C’est Jean-Luc Azoulay lui-même qui a révélé l’information dans les colonnes de « élé 2 semaines Dorothée, avec qui il a surtout collaboré dans les années 90, serait en passe de revenir sur le petit écran.

« à, on travaille à la voir, peut-être, dans une série , a confié le producteur, scénariste et auteur français. Et d’ajouter, comme un clin d’œil au tube de Dorothée, que ce retour pourrait faire l’effet d’un « remblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre .

Très discrète depuis le début des années 2000, Dorothée (67 ans) avait toutefois révélé en mars 2020, dans les colonnes de « élé 7 jours , qu’elle n’était pas totalement fermée à l’idée de revenir à la télévision. « a télévision me manque aussi, et j’attends le projet qui saura me séduire. Je marche au coup de cœur…

En 2018, Dorothée avait fait une apparition dans «Nicky Larson et le parfum de Cupidon», le film de Philippe Lacheau.