Le sort des JO de Paris 2024 n’est pas lié à celui des JO de Tokyo, selon Tony Estanguet

Le sort des Jeux olympiques de Paris en 2024 n’est pas lié à celui des JO de Tokyo, quoiqu’il puisse arriver, a estimé le Français Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des JO parisiens, dans une interview accordée au journal Le Monde mercredi.

L’ancien kayakiste a affirmé sa volonté de «ne pas bouleverser le calendrier des Jeux Olympiques de Paris, et ce quoi qu’il se passe à Tokyo», a expliqué Tony Estanguet alors que la pandémie de coronavirus et l’apparition de variants a remis sur la table la question du bon déroulement des JO de Tokyo. «Paris n’est pas lié au destin de Tokyo».

Le journal The Times avait, sur base d’une source anonyme, affirmé que des discussions sur un éventuel second report des JO de Tokyo avaient été ouvertes au sein du Comité organisateur et du CIO, le Comité international olympique. Et si cela devait arriver, l’une des options était de décaler les JO de Tokyo à 2032, laissant Paris en 2024 et Los Angeles en 2028 comme prévu. Des rumeurs vigoureusement démenties par le CIO et le gouvernement japonais.

Reportés d’un an en raison de la crise sanitaire, les JO 2020 doivent se tenir du 23 juillet au 8 août dans la capitale japonaise.

Tony Estanguet s’est dit plutôt confiant quant à leur bonne tenue cet été. «Si je m’en tiens aux échanges avec le CIO, je n’ai pas l’impression qu’il y aura un nouveau report», a-t-il estimé.