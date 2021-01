«Condamner l’échangeur entre ring et boulevard de la Woluwe, c’est transférer le trafic dans des quartiers résidentiels»

La Commune de Woluwe-Saint-Pierre ne veut pas entendre parler de la fermeture de l’échangeur entre ring et boulevard dela Woluwe imaginé par la Flandre. Elle suggère de revoir la copie de ce projet.

Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a voté ce 26 janvier 2021 une motion contre le projet de l’agence flamande Werkvennootschap de fermer l’accès au Ring de Bruxelles par le boulevard de la Woluwe. Cette motion «a été votée à l’unanimité».

Selon l’argumentaire diffusé ce 27 janvier par le cabinet du Bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH), « upprimer cette liaison directe entre boulevard de la Woluwe et Ring sur le territoire de la commune de Zaventem contribuerait encore davantage à isoler Bruxelles et à augmenter sensiblement le trafic de transit sur les communes de l’est de Bruxelles et de périphérie (Kraainem, Wezembeek-Oppem et les deux Woluwe) , explique Alexandre Pirson, échevin cdH de la Mobilité.

« l faut bien se rendre compte que l’accès ring-boulevard de la Woluwe concerne un très grand nombre d’automobilistes. Je pense d’abord à l’accès direct au ring, à l’aéroport et aux cliniques universitaires Saint-Luc. Je pense aux zonings périphériques. Je pense aux habitants de l’Est moins bien fournis en transports en commun , poursuit l’échevin. « ondamner cet accès, c’est transférer le trafic dans des quartiers résidentiels qui n’ont pas la capacité d’accueillir toute cette circulation, sans parler des nuisances que cela créerait.

La commune demande donc à la Région flamande de revoir sa copie, par exemple, en étudiant, enfin, la possibilité de prolongation d’une ligne de transport public performante le long du boulevard qui desservirait l’aéroport et ses zonings périphériques en prolongation de la ligne de tram 8 de la STIB.