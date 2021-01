Schaerbeek: l’avenue Princesse Élisabeth en sens unique pour fluidifier le tram

La STIB, avec l’appui de la Commune de Schaerbeek, va réaménager l’avenue Princesse Élisabeth. Celle-ci passera en sens unique depuis le boulevard Lambermont. L’idée: fluidifier le tram. D’où des places de stationnement supprimées.

L’avenue Princesse Élisabeth, artère structurante schaerbeekoise, va être totalement réaménagée de la gare de Schaerbeek jusqu’à la Cage aux Ours. C’est ce qu’on apprend ce 26 janvier via le cabinet de la Bourgmestre F. F. Cécile Jodogne (DéFI).

À la demande de la STIB, le projet doit donner davantage d’espace au tram afin que celui-ci, fréquemment bloqué par le trafic aujourd’hui, y circule de façon plus fluide. D’où l’idée de la STIB, en concertation avec la Commune, de faire passer l’avenue à sens unique depuis le boulevard de Lambermont, qui coupe l’artère en deux. Il y aura donc deux sens de circulation pour les automobiles: en remontant vers la Cage aux Ours d’un côté et en descendant vers la gare de l’autre. Conséquence: quelque 80 places de stationnement s’évaporent.

STIB, SNCB, parking.brussels et privé autour de la table

C’est là que le bât blesse: le quartier est dense et les riverains perdraient ainsi plus de la moitié des emplacements actuels. Aussi, ce projet, qualifié de «magnifique» par le cabinet de la Bourgmestre, devra tenir compte de ces suppressions. «Les préoccupations des habitants en cette matière ont été prises en compte», promet la commune. Le Collège des Bourgmestre et Échevins a ainsi «pris l’initiative de mettre autour de la table les différents acteurs institutionnels (STIB, parking.brussels, SNCB) et promoteurs privés, afin que des solutions de compensation soient trouvées aux places de stationnement qui seront supprimées».

Ainsi, on apprend que «47 places deviendront accessibles jour et nuit aux riverains via des parkings mutualisés, places auxquelles pourront s’ajouter 57 autres emplacements en soirée». Il s’agira notamment, selon Le Soir, de se garer dans le parking d’Infrabel destiné aux utilisateurs de la gare et du musée Train World.

Plus globalement, le projet porté par la STIB pour l’avenue Princesse Élisabeth propose «un espace public repensé qui offre une meilleure qualité de vie aux habitants». Les trottoirs sont ainsi élargis et deux pistes cyclables tracées dans chaque sens. Enfin, il y aura «davantage d’arbres et de plantations».

L’enquête publique aura lieu au cours de l’année 2021.